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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

پلمب ۳ سالن زیبایی در مشهد به دلیل دخالت در امور پزشکی

پلمب ۳ سالن زیبایی در مشهد به دلیل دخالت در امور پزشکی

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: ۳ سالن زیبایی در مشهد به دلیل دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و به خطر انداختن سلامت شهروندان پلمب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: بازرسان این مدیریت در جریان دو گشت مشترک با پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد، ۳ سالن زیبایی در محدوده بلوار فردوسی و خیابان سجاد را به دلیل دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و به خطر انداختن سلامت شهروندان پلمب کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: این واحدهای صنفی دارای تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و ارائه غیرمجاز خدمات پزشکی بودند.

وی خاطرنشان کرد: برای این واحدها پرونده تعزیری تشکیل و موضوع برای رسیدگی در دست بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6920631

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