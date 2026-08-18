به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو روز سه شنبه در نشست خبری بانک‌های استان زنجان با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی استان اظهار کرد: طی چهار ماه نخست امسال، یک هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان از محل عوارض مالیاتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده است.

وی افزود: میزان عوارض پرداخت‌شده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در این مدت، حتی از مجموع اعتبارات عمرانی استان نیز بیشتر بوده و می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی مدیریت‌های شهری و روستایی داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به روند مطلوب تحقق درآمدهای مالیاتی در استان ادامه داد: میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان در ماه‌های اخیر به حدود ۷۱ درصد رسیده که این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.

قاسملو ابراز امیدواری کرد با تداوم روند افزایشی تحقق درآمدهای مالیاتی در ماه‌های آینده، دولت بتواند بخشی از کسری بودجه را بدون ایجاد آثار تورمی جبران کند و منابع بیشتری را به حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اختصاص دهد.



ضرورت بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع بانکی به چرخه اقتصادی، اظهار کرد: زمانی که تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود، بازگشت این منابع به نظام بانکی اهمیت زیادی دارد، چراکه در غیر این صورت، بخشی از منابعی که باید تحت کنترل و مدیریت نظام بانکی باشد، خارج از این چرخه باقی می‌ماند و می‌تواند آثار خود را بر بازارها و روند تورم نشان دهد.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان توضیح داد: به عنوان نمونه، اگر تسهیلات کلان با نرخ سود مشخصی پرداخت شود اما بازپرداخت آن با تأخیر صورت گیرد، در شرایط تورمی، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ واقعی تورم می‌تواند موجب کاهش ارزش واقعی منابع بانکی شود.



قاسملو مدیریت نقدینگی را از وظایف مهم نظام بانکی دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی نظام بانکی، کنترل و مدیریت گردش پول در اقتصاد است و افزایش حجم پول خارج از چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند تعادل بازارها را برهم زده و فشارهای تورمی را افزایش دهد.



وی تأکید کرد: منابع بانکی باید به شکلی هدایت شود که ضمن ایجاد بازده اقتصادی، در مسیر فعالیت‌های مولد قرار گیرد و به افزایش ظرفیت تولید و اشتغال منجر شود.



اولویت تسهیلات با فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به ضرورت هدایت تسهیلات به سمت بخش‌های مولد اقتصاد گفت: پرداخت منابع بانکی زمانی می‌تواند آثار مثبت و پایدار داشته باشد که این منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی دارای برنامه، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌هایی هدایت شود که با اولویت‌های توسعه‌ای استان همخوانی دارند.



قاسملو افزود: در شرایطی که منابع بانکی محدود است، اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید اطمینان حاصل شود که منابع در بخش‌هایی هزینه می‌شود که بیشترین اثرگذاری را در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی استان دارند.



وی درباره تسهیلات حمایتی و تکلیفی استان اظهار کرد: در حوزه حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی، تاکنون حدود ۱۱۰ میلیارد تومان درخواست تسهیلات ثبت شده که از این میزان حدود ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ادامه داد: برای واحدهایی که به صورت مستقیم دچار خسارت شده‌اند نیز موضوع در وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده و امیدواریم منابع مورد نیاز برای بازسازی این واحدها به‌زودی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد تا این واحدها بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند.



قاسملو درباره فرآیند پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز گفت: این تسهیلات بر اساس قانون بودجه و سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود و پس از بررسی پرونده‌ها در کمیته‌های تخصصی دستگاه‌های مربوط، کمیته استانی و در نهایت بانک‌های عامل، فرآیند پرداخت انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه متقاضیان پیش از معرفی به بانک نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند، افزود: بانک‌های عامل پس از دریافت پرونده، مجدداً وضعیت متقاضی را از نظر شاخص‌هایی مانند چک‌های برگشتی، صورت‌های مالی و سایر شرایط اعتباری بررسی می‌کنند و در صورت احراز شرایط، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.



قرار گرفتن در فهرست متقاضیان به معنای پرداخت قطعی نیست



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان درباره تسهیلات اشتغال حمایتی نیز گفت: بخشی از این تسهیلات از محل مصوبات ریاست جمهوری تأمین شده، اما فهرست متقاضیان همچنان در حال پالایش است و قرار گرفتن نام یک واحد در فهرست اولیه، به معنای پرداخت قطعی تسهیلات نیست.



قاسملو تصریح کرد: علاوه بر تأیید بانک، پرداخت تسهیلات باید با سیاست‌های توسعه‌ای استان نیز همسو باشد؛ از این رو واحدهای دانش‌بنیان، صنایع غذایی، واحدهای مرتبط با تأمین کالاهای اساسی و طرح‌هایی که با اولویت‌های توسعه‌ای استان مطابقت دارند، در اولویت دریافت منابع قرار خواهند گرفت.



وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار کار استان زنجان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود، زنجان همچنان در زمره استان‌های دارای وضعیت مطلوب اشتغال در کشور قرار دارد.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: نرخ اشتغال ناقص در استان حدود ۶ درصد است، در حالی که این شاخص در کشور حدود ۷.۵ درصد گزارش شده است.



قاسملو همچنین گفت: حدود ۳۸ درصد شاغلان استان در گروه اشتغال کامل قرار دارند که این شاخص نیز بیانگر وضعیت مناسب بازار کار زنجان است.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه این شاخص‌ها در کنار روند پرداخت تسهیلات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که سیاست‌های تأمین مالی و حمایت از تولید می‌تواند در حفظ اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی استان مؤثر باشد.



قاسملو بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی و بانکی تأکید کرد و گفت: هدایت صحیح منابع به سمت تولید، اشتغال و اولویت‌های توسعه‌ای استان، در کنار مدیریت نقدینگی و بازگشت منابع به چرخه بانکی، می‌تواند به تقویت ثبات اقتصادی و کاهش آثار تورمی در استان و کشور کمک کند.

طی چهار ماه نخست سال جاری ۲۳۰ فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: مشکل اصلی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، عملکرد بانک‌ها نیست، بلکه عدم تناسب منابع اختصاص‌یافته با تعداد متقاضیان است.



عبدالرضا خاتمی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در استان زنجان اظهار کرد: تا پایان تیرماه امسال، ۵ هزار و ۶۳۸ نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار داشتند و از ابتدای سال نیز ۲ هزار و ۵۸۳ فقره تسهیلات ازدواج در استان پرداخت شده است.



وی افزود: در حوزه تسهیلات فرزندآوری نیز تا پایان تیرماه ۶ هزار و ۹۵۶ نفر در صف دریافت تسهیلات قرار داشتند و طی چهار ماه نخست سال جاری ۲۳۰ فقره تسهیلات در این بخش پرداخت شده است.



دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان با بیان اینکه ایجاد صف برای دریافت این تسهیلات را نباید صرفاً به عملکرد بانک‌ها نسبت داد، تصریح کرد: مسئله اصلی، عدم تناسب منابع اختصاص‌یافته با تعداد متقاضیان است؛ چراکه تعداد متقاضیان نسبت به منابع موجود بالاست و همین موضوع موجب شکل‌گیری صف می‌شود.



خاتمی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در سال ۱۴۰۴ گفت: سال گذشته در استان زنجان ۹ هزار و ۱۹۸ فقره تسهیلات ازدواج و ۷ هزار و ۶۷۹ فقره تسهیلات فرزندآوری پرداخت شد.



وی ادامه داد: مقایسه آمار صف‌ها نیز نشان می‌دهد که تعداد متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۵ هزار و ۵۶۷ نفر در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۶۳۸ نفر در پایان تیرماه امسال رسیده که افزایش اندکی را نشان می‌دهد.



خاتمی گفت: در مقابل، تعداد افراد در صف تسهیلات فرزندآوری از ۷ هزار و ۶۴۲ نفر در پایان سال گذشته به ۶ هزار و ۹۵۶ نفر در پایان تیرماه امسال کاهش یافته است.



وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهم استان زنجان از منابع تسهیلاتی اظهار کرد: موضوع افزایش سهم استان از طریق استانداری، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس پیگیری شده است، اما باید توجه داشت که در صورت ثابت بودن منابع کل کشور، افزایش سهم یک استان می‌تواند به کاهش سهم استان‌های دیگر منجر شود.



دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در ادامه درباره تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی مربوط به سفر ریاست‌جمهوری گفت: در مرحله نخست، ۲۵ هزار نفر برای دریافت این تسهیلات به هفت بانک استان معرفی شدند.



خاتمی افزود: در بانک سپه نیز از سهمیه ۵ هزار نفری تعیین‌شده، بیش از ۴ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند که روند پرداخت در این بخش با جدیت دنبال شده است.



وی درباره موضوع اعتبارسنجی و تأثیر جرایم رانندگی بر رتبه اعتباری افراد نیز اظهار کرد: بر اساس نظام فعلی اعتبارسنجی، جرایم رانندگی تأثیری بر رتبه اعتباری افراد ندارد و این موضوع در ارزیابی اعتباری متقاضیان تسهیلات لحاظ نمی‌شود.



خاتمی همچنین درباره سقف پرداخت نقدی در شبکه بانکی گفت: سقف پرداخت نقدی به هر کد ملی در یک روز ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.



وی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع متناسب با حجم تقاضا برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خاطرنشان کرد: شبکه بانکی استان در چارچوب منابع و سهمیه‌های تعیین‌شده، پرداخت تسهیلات را دنبال می‌کند، اما برای کاهش محسوس صف‌ها، افزایش و تناسب منابع با تعداد متقاضیان ضروری است.