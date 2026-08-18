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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

ترکیب سپاهان و تراکتور مشخص شد

ترکیب سپاهان و تراکتور مشخص شد

اصفهان -ترکیب ابتدایی دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور تبریز اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب اولیه دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور تبریز برای تقابل در چارچوب هفته دوم لیگ برتر اعلام شد.

حسین حسینی، امین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، آریا یوسفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن، آرش رضاوند، مهدی لیموچی، محمدمهدی لطفی و رضا جعفری شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان هستند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، هادی حبیبی‌نژاد، مسعود زائرکاظمین، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو نیز ۱۱ مرد ابتدایی جواد نکونام هستند.

کد مطلب 6920608

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