ضرورت حمایت از طراحی و تولید پوشاک متنوع اسلامی/ تبیین فلسفه حجاب از مدارس شروع شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان ظهر سه شنبه در این جلسه گفت: یکی از مشکلاتی که در زمینه حجاب و عفاف وجود دارد این است که متولیان امر شاید نتوانسته اند به نحو مطلوب به این قضیه بپردازند و در دولت های مختلف کمتر به مسائل فرهنگی پرداخته شده است.

برامکی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بتواند مقوله حجاب و عفاف را به جایگاه مطلوبی برساند و بیان داشت: آنچه امروز می تواند در این مورد فصل الخطاب باشد بحث قانون در زمینه حجاب و عفاف است.

وی ادامه داد: همچنین وظیفه عمومی همه ما این است که با توجه به تمامی امکانات بحث حجاب و عفاف را به صورت مطالبه عمومی در جامعه در بیاوریم.

برامکی افزود: به دو شکل رایج یعنی با نگاه ایجابی و سلبی می توان در این زمینه کار کرد و کاری کنیم که به وسیله ابزار هنرمندانه جوانان خود به سمت حجاب و عفاف بیایند.

وی نقش ماهواره را در روی آوردن جوانان به فرهنگ غرب بسیار تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: نقش ماهواره ها در این زمینه بسیار مخرب بوده و غربی ها امروز با تولید سریال های زنجیره وار به فرهنگی غنی اسلامی هجوم آورده و باعث کمرنگ شدن حجاب و عفاف در جامعه شده اند.

آموزش و پرورش در بحث حجاب و عفاف پای کار بیاید

یکی از طراحان مد و لباس لرستان نیز گفت: آموزش و پرورش در بحث حجاب و عفاف بایستی پای کار آمده و مربیان پرورشی با زبانی شیوا و شیرین موضوع حجاب و عفاف را برای دانش آموزان بیان کنند تا بدین ترتیب شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.

بارانی با بیان اینکه خیلی از ارگان ها حجاب را با شلختگی همراه می دانند افزود: باید پوشش ما در چارچوب اسلامی جذابیت داشته باشد و طراحی لباس ها هم از نظر تنوع و هم از نظر ملاحظات اسلامی متنوع باشد تا جوانان به این سمت کشیده شوند.

وی گرانی قیمت پارچه چادری را یکی از علل عدم استقبال زنان از چادر دانست و ادامه داد: متولیان امر باید شرایطی را فراهم کند که پارچه ارزان در اختیار طراحان و تولیدکنندگان قرار گرفته تا بتوانند نسبت به تولید چادر و لباسهای با پوشش اسلامی اقدام کنند.

دوری از راهکارهای تنبیهی و روی آوری به راه های تشویقی

یک استاد دانشگاه های لرستان نیز در این جلسه به بیان راهکارهایی در زمینه حجاب و عفاف پرداخت و گفت: دوری دولت از دخالت گری به سمت برنامه ریزی و واگذاری امور حجاب و عفاف زنان به تشکل ها و نهادهای زنان از جمله راهکارهایی است که در این زمینه وجود دارد.

بازگیر با بیان اینکه انجام امور فرهنگی با رویکرد جبری ممکن نیست اضافه کرد: ما باید بپذیریم تغییرات اجتماعی اجتناب ناپذیر هستند و همچنین بپذیریم مقتضیات زمانی و مکانی در بحث تغیرفرهنگی تاثیرگذار خواهند بود.

وی دوری از راهکارهای تنبیهی و روی آوری به راه های تشویقی، برگزاری همایش هایی تحت عنوان حجاب و عفاف در سطح شهرستان های استان لرستان و ایجاد میزگردهای تخصصی در صدا و سیما را از دیگر راهکارها در این زمینه برشمرد.

بازگیر تصریح کرد: در بحث حجاب و عفاف راههای تنبیهی جواب نمی دهد و با زور نمی توانیم به ایده آل های حجاب و عفاف دست پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه بیان داشت: برگزاری همایش هایی تحت عنوان روانشناسی زن، زن و زیبایی، زن و رنگ، زن و مد و زن در قرآن می تواند در بحث حجاب و عفاف مفید و همچنین شناسایی و معرفی باحجاب ترین و باعفت ترین دانشجویان در دانشگاه ها و کارمندان در ادارات می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.

کم کاری دولت های مختلف در پرداختن به مقوله حجاب و عفاف

دبیر مجمع تشکل های دانشجویی لرستان نیزدر این جلسه از کم کاری دولت های مختلف در پرداختن به مقوله حجاب و عفاف به شدت انتقاد کرد و گفت: هر دولتی برای خود کار ویژه ای دارد و 35 سال است که کار ویژه ای تحت عنوان فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران گم شده است و طی دوران مدیریت دولت های 11 گانه هیچ دولتی هیچ کارگروه ویژه فرهنگی نداشته است.

شرفی ادامه عنوان کرد: در قرآن بیش از 300 مرتبه از کلمه هدایت استفاده شده است چرا دولت نباید نقش هدایتی داشته باشد پیشنهادات در این زمینه زیاد است اما راهکارهای عملی وجود ندارد.

وی در نقد صحبت های مطرح شده مبنی بر عدم برخورد با افراد در زمینه بدحجابی بیان داشت: چطور می شود کار فرهنگی کرد ولی برخورد صورت نگیرد این راهکار اصلا درست نیست.

دبیر مجمع تشکل های دانشجویی لرستان برگزاری کارگاه های آموزشی، ایجاد کارگروه ها، دعوت از اساتید دانشگاه و دانشجویان به طور جداگانه برای پرداختن به مسائل حجاب و عفاف را از جمله راهکارهای این بخش دانست و تصریح کرد: با استفاده از مد اسلامی نیز می توان ظرفیت های زیادی را در صنایع نساجی ایجاد کرد.

ضرورت ایجاد تنوع در پوشش های اسلامی

یکی از پژوهشگران لرستانی نیز در این جلسه به بیان برخی راهکارهای در زمینه عفاف و حجاب پرداخت و گفت: جامعه امروز با وضعیت اجتماعی روبرو شده است که یک هنجار به ناهنجار تبدیل شده است.

گنجی افزود: در کجای جامعه روی این مقوله کار شده و برنامه های مدونی پیش روی جوانان گذاشته شده است که هم اکنون از آن ها انتظار داشتن حجاب را داریم.

وی عنوان کرد: باید با ایجاد تنوع در پوشش و اختصاص تسهیلاتی در این زمینه اوضاع را سامان بخشید پس لازم است راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شود.

گنجی احساس خودکمتر بینی را یکی از عوامل روی آوردن دختران به استفاده از آرایش های تند و غلیظ دانست و همچنین خواستار جدیت شورای فرهنگ عمومی در استان در این زمینه شد و گفت: لازم است به صورت عملیاتی از اساتیدی که در حوزه حجاب و عفاف کار کرده اند استفاده شود.