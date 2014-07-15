پدیده بدحجابی باید از زوایای فقهی، روانشناسی و جامعه شناسی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا مبلغی شامگاه دوشنبه در جلسه فعالان حوزه حجاب و عفاف با بیان اینکه حجاب یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است اظهار داشت: حجاب از زاویه فرهنگی نقطه تلاقی اندیشه و احساس بوده و این مسئله اهمیت این موضوع را برای ما بیشتر می کند.

وی عنوان کرد: در اینکه حجاب هم برای زنان و هم برای مردان در دین اسلام امری واجب بوده و دستور الهی است شکی نیست ولی باید بدانیم آن را با چه روشی در جامعه پیاده کنیم و نهادینه کردن آن در کشور جای بحث و تبادل نظر دارد.

مدیر حوزه های علمیه لرستان با اشاره به اینکه در جامعه با بی حجابی و بدحجابی مواجه هستیم بیان داشت: پدیده بی حجابی و بدحجابی بایستی از زوایای مختلف بررسی شود و ابعاد پیدا و پنهان آن مشخص شود و همچنین بازتاب های منفی بی حجابی در مقوله های فرهنگی باید مشخص شود.

حجت الاسلام مبلغی اضافه کرد: حجاب یک ارزش مطلق است و حد و حدودی ندارد ولی وقتی که وارد جامعه می شود به یک پدیده اجتماعی تبدیل می شود آنگاه دارای قید و بندهایی می شود بنابراین این مقوله باید از زوایای فقهی، روانشناسی و جامعه شناسی سنجیده شده و نحوه برخورد با بی حجابی و بدحجابی مشخص شود.

وی بیان داشت: اینکه دولت تا کجا می تواند در مقوله حجاب نقش داشته باشد جای بحث و صحبت دارد تا بتوان اثرات مثبت را از بحث حجاب در جامعه برداشت کرد.

مدیر حوزه های علمیه لرستان بر ضرورت استفاده از نظر اندیشمندان اسلامی در بحث حجاب و عفاف تاکید کرد و گفت: ما از برگزاری همایش های علمی و ملی در این زمینه استقبال می کنیم و می خواهیم از نظرات اندیشمندان در سطح جامعه خود استفاده کرده چرا که مسئله حجاب و عفاف مسئله استان نیست بلکه مسئله ای کشوری و حتی فراتر از آن هم هست.

حجت الاسلام مبلغی ادامه داد: جنبه های مختلفی برای فعالیت در زمینه ترویج و ارتقای حجاب و عفاف وجود دارد و من با کار نظری در این رابطه موافق هستم.