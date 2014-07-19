آبتین مهدی‌پور مدیر شبکه سلامت سیما درباره وضعیت تامین بودجه این شبکه با توجه به مشکلات مالی که سازمان صدا و سیما با آن دست و پنجه نرم می‌کند و همکاری این شبکه با دیگر نهادها در تولیدات مشارکتی به خبرنگار مهر گفت: مشارکت ما با دیگر سازمان‌ها و نهادها بیشتر جنبه حمایتی و تامین محتوا دارد. به طور مثال در تفاهم‌نامه‌ای که سازمان صداو سیما و محیط زیست باهم امضا کردند این مشارکت به سمتی حرکت می‌کند که سلامت مردم اولویت اصلی باشد و موضوعات مالی در درجه‌های بعدی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همکاران ما در حوزه محیط زیست قول مساعد دادند که منابع بیشتری در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم از این امکانات در تولیدات تلویزیونی بهره بگیریم.

مدیر شبکه سلامت سیما درباره تولیدات آثار نمایشی از سوی این شبکه گفت: برنامه‌ریزی ما این است که گام به گام پیش برویم و در اولین قدم با حمایت محیط زیست تولیداتی در حوزه انیمیشن انجام دادیم که مجموعه‌های موثر و تاثیرگذاری بوده است. تجربه ثابت کرده است که مردم با انیمیشن ارتباط برقرار می‌کنند و از آن تاثیر می‌گیرند.در نتیجه ما هم در این زمینه فعال عمل خواهیم کرد

مهدی‌پور درباره تخصصی بودن برنامه های شبکه سلامت عنوان کرد: مخاطب‌های ما به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عده ای پزشکان و پیراپزشکان هستند و تعداد دیگر مخاطب عام که برای هر دو طیف برنامه هایی در نظر گرفته شده است و به تناوب این برنامه ها از شبکه سلامت پخش می‌شود.

وی در پایان درباره پخش سراسری این شبکه نیز توضیح داد: این شبکه هم اکنون هم در حال پخش سراسری است و در سراسر کشور قابل دریافت است.