به گزارش خبرنگار مهر، با وجود فروکش کردن مصرف برق در طول سه روز گذشته اما از امروز یکشنبه 29 تیر ماه و از سرگیری فعالیت ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مصرف برق بار دیگر افزایش یافته است.
سید محمد هاشمی درباره آخرین وضعیت تامین برق تابستانی مشترکان برق پایتخت، با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش پایداری شبکه برق تهران از پائیز سال گذشته گفت: هم اکنون استاندارد استفاده از ظرفیت پستها 70 تا 80 درصد بوده و توسعه و تقویت پستها بر این اساس انجام گرفته است و اگر مصرف برق بیرویه باشد و اضافهبار به تجهیزات برق تحمیل شود، امکان خلل در شبکه و آسیب دیدن تجهیزات وجود دارد.
مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه مهندسی شبکه براساس قدرت قراردادی مشترکان انجام میگیرد، تصریح کرد: برخی مشترکان با تغییر خودسرانه فیوز موجب بهوجود آمدن مشکلات و آسیب دیدن تجهیزات میشوند که ترمیم این آسیبها به مدت زمانی هرچند اندک نیاز دارد و موجب میشود که مردم از نعمت برق محروم شوند.
این مقام مسئول سهمیه اعلامی مدیریت مصرف برای شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ را 190 مگاوات عنوان کرد و افزود: با اقدامهای صورتگرفته درمجموع 250 مگاوات از کانالهای مختلف نسبت به مدیریت مصرف اقدام کردهایم.
وی با یادآوری اینکه براساس مذاکرههای صورتگرفته با صاحبان صنایع، برخی از صنایع برنامه تعمیر خود را به فصل تابستان منتقل کرده و برخی نیز دیزل ژنراتورهای خود را بهمنظور کمک به شبکه سراسری وارد مدار میکنند، بیان کرد: برای اینگونه از صنایع هم مشوقهای خوبی درنظر گرفته شده است.
هاشمی با تشبیه کابل برق به لولههای آب، تاکید کرد: همانطور که لولههای آب ظرفیتی برای انتقال دارند، خطوط انتقال برق نیز تا حد مشخصی قادر به انتقال انرژی الکتریکی هستند و درصورت افزایش بار، امکان آسیب دیدن و حتی ذوب آنها وجود دارد.
مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه با تلاش انجام گرفته هیچگونه خاموشی با برنامه ناشی از کمبود انرژی در تهران نداشتهایم، افزود: با توجه به برابر بودن تولید و مصرف برق در تهران، با اندکی صرفهجویی خاموشی با برنامه به هیچ عنوان نخواهیم داشت.
وی مصرف برق در روزهایی بهغیر از تابستان را درحدود دوهزار تا 2.5 هزار مگاوات عنوان کرد و یادآور شد: در بدترین شرایط در تاریخ 9 تیر میزان مصرف برق در تهران به چهارهزار و 33 مگاوات رسید که حکایت از سهم بیش از 40 درصدی سرمایش در مصرف برق دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ساعتهای اوج مصرف برق در تهران در روز 11 تا 15 و در شب 21 تا 23 است، ادامه داد: از 11 تا 15 ساعت کار اداری نیز است که با توجه به سهم 625 مگاواتی ادارهها در مصرف برق تهران بزرگ، صرفهجویی 100 مگاواتی کمک بسیاری به صنعت برق میکند که نخستین اقدام نیز در شرکتهای تابعه وزارت نیرو انجام شده است.
مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ سپس با اشاره به نصب حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه کنتور سهزمانه در تهران، خاطرنشان کرد: با نصب کنتورهای سهزمانه و افزایش بهای برق در ساعتهای اوج مصرف برق، مردم نسبت به مصرف برق بیشتر توجه می کنند .
مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه با وجود افزایش مصرف، تهران با کمبود برق دست و پنجه نرم نمیکند، دلیل برخی از خاموشیهای پراکنده را دستکاری فیوز برق برخی توسط برخی از مشترکان اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با وجود فروکش کردن مصرف برق در طول سه روز گذشته اما از امروز یکشنبه 29 تیر ماه و از سرگیری فعالیت ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مصرف برق بار دیگر افزایش یافته است.
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