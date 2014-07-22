لزوم توجه بیشتر به یادگیری قرآن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کیفی بجستانی دوشنبه شب در مراسم محفل انس با قرآن اظهار داشت: قرآن سراسر نور است و هر که با قرآن آشنا شود، در واقع از ظلمت به نور وارد می‌شود و مسجدی که در آن قرآن تلاوت شود، مسجدی است نورانی و ظلمت از آن شهر و دیار رخت برمی بندد.

وی با بیان این که انتظار می رود جلسات انس با قرآن در مساجد دانشگاهها برگزار و تقویت شود، بر ترویج و نهادینه‌شدن علوم قرآنی در جامعه دانشگاهی تأکید کرد و افزود:‌ دانشجویان باید بر یادگیری قرآن بیش از پیش مداومت داشته باشند.

این کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: باید در کنار فعالیت‌های قرآنی در دانشگاهها مسائلی نظیر ترویج سبک زندگی اسلامی، حجاب و عفاف، آداب و اخلاق اسلامی، امر به معروف و نهی‌ از منکر، آسیب‌های سبک زندگی غربی، بیان جایگاه و نقش ولایت فقیه، اصل وحدت و انسجام اسلامی و تشریح گفتمان ایران اسلامی از سوی اساتید قرآنی برای جوانان دانشجو مطرح شود.

وی با بیان اینکه اکنون زمان خوبی برای بیداری انسان‌ها است، تأکید کرد: با استفاده از رسانه‌ها و ارتباطات الکترونیکی باید اسلام و مکتب اهل بیت(ع) را در دنیا گسترش دهیم چرا که بیش از آن که ما منتظر امام زمان(عج) هستیم او منتظر ما است تا جامعه اصلاح شود و مردم بصیرت پیدا کنند.

این مدرس دانشگاه توصیه کرد: دانشجویان باید بدانند در سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام‌گذاری شده است، بهترین راه نشر فرهنگ اسلامی، اقامه نماز جماعت در دانشگاه، حضور باشکوه در نماز جمعه و شرکت در این فریضه الهی است.

کیفی بجستانی با بیان اینکه یکی از عنصرهای جامعه شیعی معرفت نسبت به امام است، گفت: بعد از معرفت الله، مبدأشناسی و معادشناسی، مسئله امام‌شناسی و رهبرشناسی مطرح است، در مکتب اهل بیت(ع) بر خلاف دیگر نظام‌های سیاسی دنیا که رهبر یک امر زمینی است، جایگاه امامت یک امر آسمانی است و مسئله ضرورت رهبر برای جامعه عقلی است.

وی اظهار کرد: غفلت و فراموشی از اهداف اصلی انقلاب، مشکل درونی ما است که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و برای مقابله با این مشکل توجه به اصول اولیه مکتب حضرت امام(ره) امری ضروری است.

عضو جامعه قاریان قرآن کشور با بیان اینکه امروز مقام معظم رهبری با تمام قدرت با صلابت در برابر موضع استکبار جهانی ایستاده‌اند، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب، رهبری زاهد، عالم، آگاه، شجاع، با تدبیر و صلابت بوده وما همان طور که باید امامان معصوم را بشناسیم، باید جانشین امام را نیز به‌درستی بشناسیم.

وی گفت: تدابیر مقام معظم رهبری در تمام عرصه‌ها در راستای هدایت نظام جمهوری اسلامی به راه صحیح و اقتدار است، سیاست ایشان، تدبیر امور جامعه با توجه به دین مبین اسلام است و در 25 سال گذشته که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی را به دست گرفته‌اند همان دغدغه‌های امام خمینی‌(ره) را دارند.

کیفی بجستانی افزود: نظرات مقام معظم رهبری درخصوص سبک زندگی جزو اصلی‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات ایشان است که باید رسانه‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون به آن بپرازند و آحاد مختلف جامعه باید به آن توجه کرده و به آن عمل کنند.