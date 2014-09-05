555 نکته از عشق و اقتصاد و زندگی توسط انتشارات قدیانی روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسندگان، متفکران، هنرمندان و افرادی که در طول زندگیشان بیش از عموم مردم اندیشیده و تجربه کسب کرده اند، قلم به دست گرفته و آنچه را که برایشان مهم بوده، در مجموعه ای گردآوری کرده اند. گاهی علاقه مندی به یک اندیشمند و یا اندیشه، باعث شده تا سخنان او را در یک مجموعه جمع آوری کنند.

مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب «زوج های جوان بخوانند و بدانند»، «555 نکته از عشق و اقتصاد و زندگی» را در 400 صفحه، برای کسانی که می خواهند بهتر زندگی کنند، روانه بازار کتاب کرد

زهره احمدی زاده، در گردآوری و ترجمۀ خود در این کتاب، سعی کرده تا با تقسیم بندی سخنان ارزشمند از نویسندگان، سیاست مداران، هنرمندان و بزرگان عرصۀ فرهنگ و ادب و هنر، فضای بهتری برای مخاطب فراهم کند.

انسان‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند. یک گروه را خانم‌ها و گروه دیگر را آقایان تشکیل می‌دهند. در میان این دو گروه تقسیم بندی‌های بیشتری نیز شکل می گیرد که شامل سن، موقعیت اجتماعی، فضای زندگی، سن و سال، کار و روابط، و البته بیش از این نیز، می‌شود.

انسان در زندگی با حال و هواهای متفاوت و پیش بینی نشده ای روبرو است که در پی آن عکس العمل هایی از خود نشان می دهد و گاهی این رفتارها برای خود فرد نیز غیرقابل پیش بینی است. خواندن یک جمله و در دست گرفتن یک کتاب که برای بهتر شدن حال و هوای فرد مفهومی تازه را پدید می آورد مفید است.

خانم ها، دوستی، جوانی، گفت و گو، کار و ثروت عنوان هایی است که کتاب با آنها آغاز می شود. و با عنوان های مردان، مادری، زیبایی ظاهری، ناملایمات، شهامت، سالمندی ادامه پیدا می کند و با بخش های مربوط به شهامت، دانش، شأن و اقبال و ... تغییر، به پایان می رسد.

بزرگانی مانند: مولوی، چارلی چاپلین، گاندی، چارلز دیکنز، مارک تواین و سیاست مدارانی مانند چرچیل، فرانکلین و ناپلئون بناپارت، گفته‌هایی دارند که خواندن و دانستن آن برای زندگی هر جوانی مفید و ارزشمند است. به طور مثال در این کتاب آمده است: «هیچ چیز در این دنیای دون، ماندنی نیست- حتی مشکلات ما.» (چارلی چاپلین)

در ادامه می توان گفت زهره احمدی زاده، جمله هایی به کار برده که مفهومي طنز‌آميز دارد. در بخشی از کتاب سخنی از نویسنده معروف داستان¬های پلیسی، آگاتا کریستی، آورده است که خواندن آن جالب است: «یک باستان شناس، بهترین همسر برای یک زن است. هرچه زن مسن‌تر شود، علاقه‌مندی همسرش به او بیشتر می شود».

نکته متفاوتی که در این مجموعه با مجموعه های مشابه وجود دارد، ضرب المثل هایی است که از برخی کشورها که تمدنی قدیمی دارند آورده شده . یک ضرب المثل روسی که می گوید: «به آب و نان خود ساختن، به از زحمت کیک به جان خریدن». خواندن و دانستن این کتاب و داشتن آن در کتاب خانه شخصی و حتی کیف دستی و محل کار هر شخص، جدای از همراهی و همیاری که با فضای ذهنی او ایجاد می کند، گاه گاهی باعث انبساط خاطر نیز می شود.

مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب «زوج های جوان بخوانند و بدانند» را در 400 صفحه، در تیراژ 1650 نسخه به قیمت 10000 تومان، به علاقه‌مندان ارائه کرده است. کتابی که بیشتر کتاب‌سازی است. در شرایط امروز کافی است به از موتور جستجوی گوگل بخواهیم تا نمونه‌های بسیاری از این جملات قصار در اختیارمان بگذارد. آیا لازم است انتشاراتی چون قدیانی که از باسابقه‌ترین ناشران کودک و نوجوان است هزینه خود را صرف این کار کند؟