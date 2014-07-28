ترجمه دیگری از شاهزاده و گدای مارک تواین راهی بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «شاهزاده و گدا» نوشته مارك تواين، يك رمان تاريخی است كه نابرابریهای طبقاتی و سيستم قضايی ناعادلانه را در زمان سلسله تئودورهای انگليس نشان میدهد. اين داستان، در سال 1547 رخ داده است. هم سلسله تئودورها، هم هنری هشتم و هم شاهزاده ادوارد واقعاً وجود داشتهاند.
«سالها پیش در شهر لندن، پسری به دنیا آمد. اسمش تام کانتی بود. خانوادهاش بسیار فقیر بودند و توان بزرگ کردنش را نداشتند. در همان روز، در بخش دیگری از لندن، پسری در خانوادهای ثروتمند به دنیا آمد که خانوادهاش او را خیلی دوست داشتند. نامش ادوارد تئودور بود و پدرش پادشاه انگلستان.»
و اما تام کانتی، كوچك ترين پسر يك خانواده گداست؛ بنابراين با آدمهايی كه جامعه آنها را پس زده زندگی میكند. او هميشه در فكر زندگی بهتر است و كشيش محلی هم او را تشويق میكند و به او خواندن و نوشتن ياد داده است.
يك روز که تام اطراف دروازههای قصر پرسه میزد شاهزاده کم سالی را میبيند. نگهبانان، تام را کتک میزنند تا او را دور كنند. اما شاهزاده به آنها فرمان میدهد كه از اين كار دست بردارند. بعد از تام دعوت میكند كه به داخل قصر بيايد. اين دو شيفته تفاوتهای سبك زندگی يكديگر و در عين حال شباهتهای ظاهریشان میشوند. پسرها تصميم میگيرند كه نقشهايشان را با هم عوض كنند و....
اگر میخواهید بدانید شاهزاده ادوارد چه کرد و به سر تام کانتی چه آمد، کتاب«شاهزاده و گدا» نوشته مارک تواین با ترجمه پرستو عوضزاده را بخوانید. این کتاب با ترجمهای ساده و روان از سوی انتشارات قدیانی و در 1100 نسخه و به قیمت 4500 تومان منتشر شده است.
کاترین اَلمستید بازنویسی رمان«شاهزاده و گدا» اثر مارک تواین را برعهده داشته و این داستان را برای نوجوانان خلاصه بازنویسی کرده است.
