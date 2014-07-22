به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد بن مبارک خلیفی رییس مجلس قطر در اجلاس تروئیکای بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در تهران با بیان این‌که مساله فلسطین باید در راس توجهات باشد، گفت: شش دهه جنگ و کشتار و ویرانگری نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است و در دور جدید نیز اسرائیل با سواستفاده از سه شهرک‌نشین خود تجاوز ظالمانه‌ای را علیه زنان و کودکان و مردم غزه آغاز و زیربناهای غزه را ویران کرد.

وی افزود: حتی در غزه زیربناهای بهداشتی و انبارهای دارو از بین رفته و اسرائیل وضعیت بحرانی ایجاد کرده است و در مقابل این تجاوزات شاهد پایداری شجاعانه ملت غزه با موشک‌هایی که برای اولین بار تا عمق خاک اسرائیل رفته است و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین هستیم.

وی با اشاره به مواضع امیر قطر ادامه داد: متاسفیم که مصوبات بین‌المللی تنها در قالب کاغذپاره‌هاست و مجامع بین المللی سیاست یک بام و دوهوا را دنبال می‌کنند و ما در کشور قطر بر تظاهرات و واکنش‌های جهانی برای فشار به اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین تاکید می‌کنیم و امیدواریم نتیجه این‌ها گشودن گذرگاه‌های رفح و رفع محاصره غزه باشد.

مبارک خلیفی یاداور شد:‌ بار دیگر بر اهمیت سازش فلسطینی که در جهت منافع ملت غزه و کل فلسطین است تاکید داریم و امیدواریم که این اجلاسی که همه به آن چشم دوخته‌اند بتواند مصوبات موثری را داشته باشد و بی‌شک با تلاش و همبستگی است که می‌توانیم به اهداف خود برسیم.