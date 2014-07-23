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۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

ادامه آتش سوزی ها در خوزستان/ یک مجتمع تجاری در اهواز طعمه حریق شد

ادامه آتش سوزی ها در خوزستان/ یک مجتمع تجاری در اهواز طعمه حریق شد

اهواز - خبرگزاری مهر: در ادامه آتش سوزی مجتمع های تجاری در خوزستان، لحظاتی پیش یک مجتمع تجاری در بازار پاکستانی های اهواز طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش مجتمع تجاری دانشجو در بازار پاکستانی که یکی از پرتردد ترین مناطق مرکز شهر اهواز به شمار می رود طعمه حریق شد و هم اکنون نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش هستند.

بازار اهواز به علت در پیش بودن عید فطر که جایگاه خاص در بین مردم عرب دارد این روزها بسیار شلوغ و پرتردد است.

یک شنبه این هفته نیز مجتمع تجاری کادوس4 در بازار ته لنجی های خیابان های امام خمینی شهرستان آبادان نیز طعمه حریق شد و بیش از 142 واحد تجاری آن در آتش سوختند.

به نظر می رسد به علت گرمای شدید فصل تابستان در شهرهای مختلف استان خوزستان، مسئولان باید نگاه جدی تر در خصوص مسائل ایمنی اماکن عمومی داشته باشند.

اخبار تکمیلی در خصوص میزان تلفات، خسارت و علت این آتش سوزی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 2336753

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