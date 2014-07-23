  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۳

یک سایت انگلیسی خبر داد:

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در لیست نیوکاسل/ پولادی به لیگ برتر می‌رود؟

مدافع تیم ملی فوتبال ایران در لیست نیوکاسل/ پولادی به لیگ برتر می‌رود؟

یک سایت انگلیسی مهرداد پولادی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران را در لیست بازیکنان باشگاه نیوکاسل برای فصل آینده قرارداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها خبر لژیونر شدن مهرداد پولادی مدافع ایرانی باشگاه پرسپولیس همه جا شنیده می شود و امروز حتی سرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کرد کار او برای رفتن به اروپا تمام شده به نظر می رسد نیوکاسل تیم بعدی این بازیکن است.

وب سایت انگلیسی TeamTalk در بخش باشگاه نیوکاسل این بازیکن را در لیست این تیم قرارداده و به جز شماره پیراهن تمامی مشخصات او را درج کرده است. نام، تاریخ و محل تولد پولادی زیر پروفایل او درج شده است. اما در قسمت عکس پولادی هم تصویری قرار نگرفته است.

پیش از این روزنامه دیلی استار خبر داده بود باشگاه های سوانزی سیتی، ساوتهمپتون و هال سیتی خواهان جذب این بازیکن 27 ساله شده اند. پولادی که در سه دیدار ایران در رقابتهای جام جهانی به صورت فیکس به میدان رفت یکی از بهترین بازیکنان ایران بود و به همین دلیل مورد توجه تیم های اروپایی قرار گرفت. باید منتظر ماند و دید در نهایت خبر رسمی پیوستن پولادی به یک تیم اروپایی چه زمانی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 2337090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها