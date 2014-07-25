به گزارش خبرنگار مهر، مردم مومن و روزه‌دار استان هرمزگان همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همراه با مردم سراسر ایران اسلامی با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس فریاد آزادی قدس شریف را سردادند.

در راهپیمایی گسترده حافظان خلیج فارس در بندرعباس که از ساعت 11:30 روز جمعه آغاز شد، مردم مسلمان و انقلابی با شعارهای "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا" جنایات رژیم صهیونیستی با همراهی و حمایت استکبار جهانی در کشتار مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند.

همچنین مردم هرمزگان در این راهپیمایی عظیم، حملات وحشیانه صهیونیست ها به نوار غزه و کشتار زنان و کودکان بی گناه و سکوت مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت‌ها را محکوم کرده و خواستار پایان دادن به کشتار مردم و محاصره غزه شدند.

هرمزگانی‌ها همچنین با سردادن شعارهایی، جنایات گروه تروریستی داعش را در کشورهای عراق و سوریه محکوم کردند.

به گزارش مهر، گزارش ها از سراسر شهرستان ها و مناطق مختلف استان هرمزگان بیانگر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس است.