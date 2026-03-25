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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

جراره: حمله تروریستی به بندرعباس نشانه استیصال و درماندگی دشمنان است

جراره: حمله تروریستی به بندرعباس نشانه استیصال و درماندگی دشمنان است

بندرعباس- نماینده مردم هرمزگان در مجلس حمله هوایی آمریکا به یک منطقه مسکونی در بندرعباس را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در واکنش به حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی-صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در بندرعباس که منجر به شهادت ۲ شهروند و مجروحیت ۲ نفر دیگر شد، ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی و جنایتکارانه، به خانواده‌های معظم شهدا تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی و شفای عاجل نمود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه منطقه هدف‌گرفته شده یک منطقه غیرنظامی و مسکونی بوده است، تصریح کرد: این اقدام ددمنشانه نشان‌دهنده عمق استیصال، درماندگی و جنایت‌کاری رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن است که با ناتوانی در مواجهه با اقتدار نیروهای مسلح ایران، دست به جنایت علیه مردم بی‌گناه می‌زنند.

وی افزود: دشمنان بدانند که ملت ایران نه از این جنایات هراسی به دل راه می‌دهد و نه از مسیر خود منحرف می‌شود شهیدان ما با خون پاک خود، نهال مقاومت را آبیاری می‌کنند و مردم غیور هرمزگان نیز همواره در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب و میهن اسلامی ایستاده‌اند.

جراره با تأکید بر اینکه این اقدامات تروریستی، خللی در اراده و وحدت ملی ایجاد نخواهد کرد، خاطرنشان ساخت: رژیم صهیونیستی و حامیانش بار دیگر ثابت کردند که به هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری پایبند نیستند اما این جنایات پاسخی جز افزایش همبستگی ملی و عزم راسخ برای مقابله با استکبار نخواهد داشت.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس در پایان تأکید کرد: بدانند که ملت ایران، فرزندان غیور نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور، پاسخی کوبنده و تاریخ‌ساز به این جنایات خواهند داد و این خون‌های پاک، زمینه‌ساز نابودی ریشه‌های فساد و استکبار در منطقه خواهد شد.

کد مطلب 6783074

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 0
      پاسخ
      برای مردم جنوب و غرب بیش از حد نگرانیم. دعا میکنیم برای روزهای خوب برای وطن

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