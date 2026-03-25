جراره: حمله تروریستی به بندرعباس نشانه استیصال و درماندگی دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در واکنش به حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی-صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در بندرعباس که منجر به شهادت ۲ شهروند و مجروحیت ۲ نفر دیگر شد، ضمن محکومیت شدید این اقدام تروریستی و جنایتکارانه، به خانواده‌های معظم شهدا تسلیت گفت و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی و شفای عاجل نمود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه منطقه هدف‌گرفته شده یک منطقه غیرنظامی و مسکونی بوده است، تصریح کرد: این اقدام ددمنشانه نشان‌دهنده عمق استیصال، درماندگی و جنایت‌کاری رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن است که با ناتوانی در مواجهه با اقتدار نیروهای مسلح ایران، دست به جنایت علیه مردم بی‌گناه می‌زنند.

وی افزود: دشمنان بدانند که ملت ایران نه از این جنایات هراسی به دل راه می‌دهد و نه از مسیر خود منحرف می‌شود شهیدان ما با خون پاک خود، نهال مقاومت را آبیاری می‌کنند و مردم غیور هرمزگان نیز همواره در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب و میهن اسلامی ایستاده‌اند.

جراره با تأکید بر اینکه این اقدامات تروریستی، خللی در اراده و وحدت ملی ایجاد نخواهد کرد، خاطرنشان ساخت: رژیم صهیونیستی و حامیانش بار دیگر ثابت کردند که به هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی و حقوق بشری پایبند نیستند اما این جنایات پاسخی جز افزایش همبستگی ملی و عزم راسخ برای مقابله با استکبار نخواهد داشت.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس در پایان تأکید کرد: بدانند که ملت ایران، فرزندان غیور نیروهای مسلح و مدافعان امنیت کشور، پاسخی کوبنده و تاریخ‌ساز به این جنایات خواهند داد و این خون‌های پاک، زمینه‌ساز نابودی ریشه‌های فساد و استکبار در منطقه خواهد شد.