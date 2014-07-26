رقم بالاتری برای سهام راه آهن پرداخت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در خصوص عدم شرکت نماینده دادستانی کل کشور در نشست امروز مسئولان راه آهن با مسئولان فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق، گفت: ما هماهنگ نکردیم اما انگار قرار بود از سوی فدراسیون این اتفاق بیفتد ولی در نهایت نماینده دادستانی در نشست ما شرکت نکرد.

وی در خصوص نتیجه نشست هم اظهار کرد: طبق صبحت های مطرح شده قرار شد نمایندگان مجلس با مسئولان دادستانی و قوه قضائیه نشستی را در این خصوص برگزار کنند که خوشبختانه آنها احساس مسئولیت کردند و قرار شد در این برهه سخت به باشگاه راه‌آهن کمک کنند.

سرمربی راه آهن ادامه داد: طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار شد جلسه ای با دادستان کل کشور انجام شود که خوشبختانه همه نظرات در خصوص همکاری با راه آهن برای بقا در لیگ برتر مثبت بود.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون پیگیر حل این مشکل است، افزود: البته طبق اعلام مهدی تاج اگر تا دوشنبه یا سه شنبه هفته جاری مشکل راه آهن حل نشود فجر سپاسی به جای این تیم به لیگ برتر می آید.

استیلی در پاسخ به این سئوال که آیا روی حرف خود مبنی بر اینکه حاضر است تیم را به بخش دیگری واگذار کند، می ایستد تصریح کرد: صد در صد، حتی دستشان را هم می‌بوسیم که این کار انجام بگیرد. متاسفانه ما بازیکن و مربی خارجی گرفته ایم و برای کشورمان خوب نیست ناگهان تیم به دسته پایین تر برود در حالیکه وضعیت قرارداد بازیکنان ما مشخص نیست، آنهایی که با راه آهن به خاطر لیگ برتری بودنش قرار داد بسته اند.

سرمربی تیم راه آهن در خصوص این که این دوستان چه کسانی هستند که می گویند فروش راه آهن با 8 میلیارد تومان ارزان تر از قیمت واقعی اش بوده است، اظهار کرد: ان شاء‌الله نیت دوستان خیر بوده و هدفشان این بوده که باشگاه با پول بیشتری به فروش برسد.

وی در مورد اینکه به نظر می رسد جمع پرسپولیسی های قدیم یکی از دلایل طرح این موضوع بوده است، یادآور شد: ما تنها پرسپولیسی ها را به تیممان نیاورده ایم بلکه مهدی مناجاتی مربی پیشین تیم ملی و علی لطیفی از استقلال را به خدمت گرفته ایم. ضمن اینکه از حسن روشن و علی فتح الله زاده هم برای همکاری دعوت کرده بودیم. باید از این دوستان که دعوت ما را قبول کرده اند تشکر کنیم.

استیلی در مورد اینکه اگر سهام باشگاه با کارشناسی جدید قیمت بیشتری پیدا کند حاضرید باقیمانده مبلغ جدید را پرداخت کنید، تاکید کرد: در فوتبال که سرمایه هیچ برگشتی ندارد و بخش های اقتصادی با خرید باشگاهها منفعتی ندارند پرداخت رقم بالاتر از این مقدور نیست. ضمن اینکه فراموش نکنید ما در کنار پرداخت 8 میلیارد برای سهام باشگاه تا به امروز حدود 7-8 هم میلیارد هم برای تسویه حساب های قبلی و جذب نفرات جدید هزینه کرده ایم.

وی با بیان اینکه قرار است در صورت عدم توافق تمام هزینه های ما برگشت داده شود، یادآور شد: من راه آهن را نخریده ام بلکه دوستانم با اصرار من آمده اند زیرا شهر تهران با جمعیتی که دارد باید فضا برای فعالیت های ورزشی یکسری جوانان فراهم شود. اگر تیم از تهران می رفت یا به دسته اول می افتاد قدمت بیش از 70 ساله آن از بین می رفت، همان اتفاقی که برای پاس رخ داد. من باز هم تاکید می کنم که سرمایه گذاران جدید که می خواهند سهام باشگاه را بخرند استقبال می کنم اما این اتفاق باید زودتر بیفتد.

استیلی در پایان گفت: باشگاه راه آهن فقط یک برند است، نه زمین دارد و نه دفتر . هر کسی بیاید فقط به خاطر حفظ این باشگاه سرمایه گذاری می کند زیرا پولش هیچ بازگشتی نخواهد داشت.