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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۱۴

رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان:

رشته تیراندازی معلولان از پتانسیل بالایی برخوردار است

رشته تیراندازی معلولان از پتانسیل بالایی برخوردار است

رقیه الله کرمی، رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان، ضمن ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان در رقابتهای جهانی آلمان گفت: در این دوره از رقابتهای جهانی 268 ورزشکار از 54 کشور جهان حضور داشتند که این تعداد شرکت کننده در مسابقات جهانی بی سابقه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان ایران با کسب دو نشان طلا در بخش انفرادی که توسط ساره جوانمردی (تپانچه بادی رشته P2) و مهدی زمانی (فالینگ تارگت) به دست آمد و یک نشان نقره تیمی در بخش تپانچه بادی P2 بانوان که توسط ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی کسب شد، بامداد روز دوشنبه، 6 مرداد به میهن بازخواهند گشت.

الله کرمی در گفتگو با سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان اظهار داشت: با وجود این تعداد از شرکت کنندگان که در 14 رشته شرکت کرده بودند، ایران با 6 ورزشکار و در سه رشته، توانست جایگاهی بهتر از کشور آلمان، که هم میزبان مسابقات و هم کانون تیراندازی در دنیا است، به دست آورد.

رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان خاطر نشان کرد: اینها همه نشانگر وجود پتانسیل بالا در رشته تیراندازی معلولان ایران است و ما اگر بخواهیم در آینده عملکرد درخشان تری داشته باشیم، باید در رشته های بیشتری سرمایه گذاری و شرکت کنیم.

وی گفت: در بخش تپانچه بادی، علیرغم اینکه قوانین و مقررات تغییر کرده است، ساره جوانمردی توانست با اقتدار بر سکوی نخست جهان بایستاد و این در حالی اتفاق افتاد که نفر اول پارالمپیک لندن از کشور مقدونیه، این بار در جایگاه سوم ایستاد.

الله کرمی افزود: در رشته فالینگ تارگت (اهداف افتان)  نیز توانستیم در بین 55 شرکت کننده،  برای اولین بار به نشان طلا دست یابیم و این مساله حائز اهمیت است.
 

کد مطلب 2338531

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