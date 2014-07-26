رشته تیراندازی معلولان از پتانسیل بالایی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان ایران با کسب دو نشان طلا در بخش انفرادی که توسط ساره جوانمردی (تپانچه بادی رشته P2) و مهدی زمانی (فالینگ تارگت) به دست آمد و یک نشان نقره تیمی در بخش تپانچه بادی P2 بانوان که توسط ساره جوانمردی، عالیه محمودی و الناز عونی کسب شد، بامداد روز دوشنبه، 6 مرداد به میهن بازخواهند گشت.

الله کرمی در گفتگو با سایت فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان اظهار داشت: با وجود این تعداد از شرکت کنندگان که در 14 رشته شرکت کرده بودند، ایران با 6 ورزشکار و در سه رشته، توانست جایگاهی بهتر از کشور آلمان، که هم میزبان مسابقات و هم کانون تیراندازی در دنیا است، به دست آورد.

رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولان خاطر نشان کرد: اینها همه نشانگر وجود پتانسیل بالا در رشته تیراندازی معلولان ایران است و ما اگر بخواهیم در آینده عملکرد درخشان تری داشته باشیم، باید در رشته های بیشتری سرمایه گذاری و شرکت کنیم.

وی گفت: در بخش تپانچه بادی، علیرغم اینکه قوانین و مقررات تغییر کرده است، ساره جوانمردی توانست با اقتدار بر سکوی نخست جهان بایستاد و این در حالی اتفاق افتاد که نفر اول پارالمپیک لندن از کشور مقدونیه، این بار در جایگاه سوم ایستاد.

الله کرمی افزود: در رشته فالینگ تارگت (اهداف افتان) نیز توانستیم در بین 55 شرکت کننده، برای اولین بار به نشان طلا دست یابیم و این مساله حائز اهمیت است.

