به قرارداد بازیکنان اعتماد می کنیم مگر اینکه خلافش ثابت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در خصوص ارقام قرارداد بازیکنان و مربیان لیگ برتری که در چند روز گذشته در رسانه ها منتشر شده بود، اظهار کرد: رویکرد اول ما این بود که از بدهی های انباشته شده در باشگاه ها که خیلی هم آزاردهنده بود، جلوگیری کنیم بخصوص در باشگاه های استقلال و پرسپولیس.

وی افزود: باشگاه ها بودجه های خود را اعلام کردند و همین مساله کمک می کند که بدهی انباشته شده نداشته باشند.

رئیس سازمان لیگ های فوتبال ایران با تاکید بر اینکه یکی از اهداف این سازمان کاهش هزینه های لیگ بوده است، گفت: هیچ بازیکنی دیگر قیمت های سابق را ندارد! همه بازیکنان قیمت هایشان کاهش یافته است. اگر ما جوان گرایی انجام نمی دادیم شاید قیمت ها 20 تا 30 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا می کرد.

تاج ادامه داد: باشگاهی که سال گذشته 20 تا 30 میلیارد هزینه انجام داده بود امسال با 16 یا 17 میلیارد تومان تیمش را جمع کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم رقم قراردادهای منتشر شده بازیکنان را باور نمی کنند، گفت: اینکه مردم این رقم ها را قبول می کنند یا خیر، بستگی دارد. ما فردا در جلسه هیات رئیسه با حضور نماینده سازمان بازرسی و نماینده حراست این قراردادها را بررسی می کنیم که اگر تخلف احتمالی رخ داده باشد، چکار انجام دهیم. ما نمی گوییم که آیا باشگاه ها تخلف کردند یا خیر. فرض بر این است که قیمت‌های اعلام شده صحیح است.

رئیس سازمان لیگ های فوتبال ایران خاطر نشان کرد: رقم قرارداد بعضی از باشگاه ها مورد اعتراض مردم قرار گرفته است. به عنوان مثال مردم شاید باور نکنند بازیکنی که سال گذشته 6 میلیارد تومان برای یک باشگاه آب خورد، الان یک میلیارد تومان قرارداد بسته باشد.

تاج درباره اعتراض بعضی از باشگاه ها از جمله جمشید نظمی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی به رقم های منتشر شده تاکید کرد: مدیران باشگاه ها نباید درباره باشگاه های دیگر حرف بزنند. ما به این ارقام منتشر شده اعتماد داریم مگر اینکه خلافش ثابت شود. ضمن اینکه امشب آخرین فرصتی است که باشگاه ها باید فهرست قرارداد بازیکنانشان را منتشر کنند، وگرنه خودمان این کار را انجام خواهیم داد.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش درباره مشکلات باشگاه راه آهن و احتمال حضور تیم فجر سپاسی در لیگ برتر تصریح کرد: راه آهن فعلا گرفتار مشکلاتی است و مالک قانونی آن دادسرا است که نماینده دادسرا در جلسه امروز حضور نداشت. به نظرم مشکل راه آهن در روزهای آینده حل می شود. این هم در آیین نامه آمده است که هر تیمی نتواند در لیگ برتر حضور یابد، آخرین تیمی که حذف شده، به این مسابقات راه می یابد.

رئیس سازمان لیگ های فوتبال ایران در پایان درباره جعلی بودن کارت پایان خدمت بختیار رحمانی و علی حمودی هم گفت: سازمان نیروهای مسلح در نامه خیلی محرمانه به ما اسامی 17- 18 بازیکن را اعلام کرد و ما هم بلافاصله به باشگاه ها اعلام کردیم که این بازیکنان نمی توانند قرارداد امضا کنند. ما به باشگاه ها اعلام کردیم بازیکنان باید به نظام وظیفه مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند. این به معنای جعلی بودن مدارک و یا داشتن معافیت نیست. مشکل آنها باید در سازمان نیروهای مسلح حل شود.