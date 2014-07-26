  1. دانشگاه و فناوری
۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

هم کدی به اردبیل رسید/ تغییر کدهای استان به 045

هم کدی به اردبیل رسید/ تغییر کدهای استان به 045

تمامی شماره های تلفن در استان اردبیل از 13 مردادماه جاری 8 رقمی می شود و مشترکان در داخل استان دیگر نیازی به گرفتن کد برای برقراری ارتباطات داخل استانی نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح ملی هم کدسازی، تلفن های استان اردبیل هم کد و 8 رقمی می شود.

با اجرای این طرح کد استان به 045 تغییر می یابد و در شماره تلفن هاي شهرستان اردبيل رقم اول از سمت چپ حذف و عدد 33 جايگزين آن مي شود؛ در همین حال در شهرستان هاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي، مشگين شهر، خلخال، نمين و سرعين رقم دوم از سمت چپ حذف و عدد 32 به اول سمت چپ شماره اضافه مي شود.

همچنین در شهرستان کوثر رقم اول از سمت چپ حذف و عدد 32 جايگزين آن مي شود و در شهرستان نير پيش شماره از عدد 382 به 3228 تغيير مي يابد.

در مابقي مراکز شهري و روستايي استان اردبیل مشترکين مي توانند با ارسال شماره فعلي به سامانه پيامکي 1000045118 و يا تماس با شماره تلفن رايگان 3666 از شماره جديد خود مطلع شوند.

اطلاعات کلیه شماره های استان اردبیل بر روی وب سایت شرکت مخابرات ایران (www.tci.ir) و پورتال شرکت مخابرات استان اردبیل (www.ardabil-tci.ir) قابل دسترسی است.

اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی از اردیبهشت ماه امسال از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران تکلیف شده است و این شرکت باید تا پایان شهریورماه امسال این طرح را در تمامی استانهای کشور اجرایی کند.

تاکنون این طرح در 14 استان تهران، البرز، قم، مرکزی، زنجان، سمنان، همدان، قزوین، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و خراسان رضوی به اجرا درآمده است.

کد مطلب 2338722

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