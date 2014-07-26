به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری امروز شنبه در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری‌ ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه اولین مناطق آزاد در برنامه اول توسعه کشور به تصویب رسید افزود: لازم است در این زمینه آسیب‌شناسی صورت گیرد که چرا پس از سپری شدن 5 برنامه توسعه، هنوز نتوانسته‌ایم به هدف گذاری های مربوط به برخی مناطق آزاد دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به امتیازاتی که به مناطق آزاد کشور داده شده اظهارداشت: با وجود امتیازاتی همچون برخی معافیت‌ها، حذف عوارض و مقررات دست و پاگیر، انتظار می‌رود مناطق آزاد کانونی برای جذب سرمایه گذاران خارجی و منطقه‌ای برای صادرات کشور باشد اما متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که این مناطق به محلی برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل شده‌اند.

جهانگیری افزود: تاکنون آنطور که باید از مناطق آزاد کشور استفاده نشده و امیدوارم پس از این آسیب شناسی دولت بتواند در این خصوص سیاست گذاری مناسبی در باره مناطق آزاد كشور انجام دهد.

وی از مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی خواست پس از انجام این آسیب‌شناسی، گزارشی را در جلسه هیئت وزیران ارائه دهند تا دولت بتواند برای رفع كاستی ها و تنگناها در این زمینه، تصمیم گیری صحیحی انجام دهد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: با وجود مزیت‌های فراوانی که در مناطق آزاد وجود دارد لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که چرا در بعضی از این مناطق نسبت به برخی نقاط دیگر کشور که حتی از امكانات و مزیت‌های منطقه آزاد نیز برخوردار نیستند، توسعه کمتری اتفاق افتاده است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جاسک، از سواحل مکران و دریای عمان به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت‌های توسعه کشور نام برد و افزود: این مناطق با وجود دسترسی به آب های آزاد دنیا تاکنون مغفول مانده اند که خوشبختانه با دستور مقام معظم رهبری و جهت گیری نیروهای مسلح برای استقرار و كمک به توسعه این منطقه، فرصتی برای دولت ایجاد شده که به شكل ویژه به این سواحل بپردازد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های دولت دکتر روحانی این است که با نگاهی ویژه به سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان کانون‌های مهم توسعه کشور بپردازد.

در این جلسه ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جاسک به ارائه گزارشی پرداخت و ضمن تشریح ظرفیت‌ها و امکانات موجود در این منطقه، توضیحاتی در خصوص مساحت، پروژه‌های موجود و جزئیات دیگر مربوط به این منطقه ارائه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد این لایحه به تصویب رسید.

استاندار بوشهر نیز در این جلسه گزارشی در خصوص پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری‌ـ صنعتی بوشهر ارائه کرد و به بیان توضیحاتی پیرامون تجارت و بازرگانی بوشهر در گذر زمان، ذخایر و منابع انرژی بوشهر، وضعیت کلی صنایع در این استان، زیرساخت‌های حمل و نقل، مزیت‌های منطقه و اهم فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان پرداخت كه این پیشنهاد نیز با نظر اعضای شوای عالی تصویب شد.

در این نشست که وزرای صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند، پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دارویی برکت در ساوجبلاغ و همچنین رفع مغایرت تصویب‌نامه اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی انزلی به همراه چند پیشنهاد دیگر پس از ارائه دیدگاه ها و نظرات مختلف به تصویب رسیدند.