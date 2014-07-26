سایت های غیرقانونی خرید زباله در تنکابن جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فلاحتکار عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: به منظور تحقق هرچه سریع تر و اجرای هرچه بهتر اقدامات فوق نشستی با دادستان محترم و تنی چند از قضات دادگستری شهرستان تنکابن برگزار شد و در آن پیامدههای عملکرد چنین مراکز غیر قانونی که در امر جمع آوری و خرید و فروش زباله های خشک و ضایعات فلزی فعالیت می کنند، تشریح شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن پیامد این نشست را بسیار مطلوب بر شمرده و اظهار داشت:با توجه به درایت و بینش عمیق دادستان محترم شهرستان ،ایشان با صدور حکمی قانونی دستور جمع آوری هر گونه مراکز خرید و فروش زباله و ضایعات فلزی و. پلاستیکی را صادر نمودند.

وی افزود:از آنجایی که نص صریح قانون، شهرداریهای سراسر شهرهای کشور را مالک بی چون چرای زباله معرفی کرده است لذا در آینده ای نزدیک و با بررسی کلیه جوانب این امر اقدامات قانونی با همکاری نیروهای محترم انتظامی و با تلاش پرسنل شهرداری و نیز با حکم صریح و ضمانت اجرایی دادستانی محترم شهرستان آغاز خواهد شد.

دفتر مدیریت پسماند شهرستان تنکابن به زودی راه اندازی خواهد شد

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن از آغاز به کار دفتر مدیریت پسماند شهرستان تنکابن در اینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت:هدف از راه اندازی این دفتر در گام نخست تلاش در جهت ارتقای سطح دانش دهیاران و اعضاء شوراهای اسلامی در روستاها ونیز شورا یارها در محلات سطح شهر و همچنین نهادینه ساختن فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ تولید و از درب منازل یکایک افراد جامعه است.

تنکابن 1400؛شهر پاک وبدون زباله

علیرضا فلاحتکار از راه اندازی دو خط کارخانه کمبوست در شهرستان تنکابن تا پایان شهریور ماه 93 خبر داد و گفت: تا پایان شهریور ماه امسال بخشی از کارخانه کمبوست در شهرستان تنکابن شامل؛ خطوط سورتینگ زباله ، شامل جدا سازی زباله های خشک و تر از روی تسمه نقاله و همچنین طراحی و راه اندازی سیستم هدایت شیرابه های ناشی از زباله های تر به درون نهر تعبیه شده راه اندازی خواهد شد.

وی طراحی و نسب سیستم هدایت کننده شیرابه های ناشی از زباله های تر به درون نهر تعبیه شده را از اهداف مهم راه اندازی فاز یک کارخانه کمبوست دانسته واظهار داشت: به راه افتادن شیرابه و نفوذ آنها به سفره های آب زیر زمینی و در نتیجه تهدید سلامت موجودات زنده اعم از انسان و دیگر جانداران منطقه، همچنین ایجاد مزاحمت برای ساکنین منطقه پرده سر و محل دپو زباله های شهرستان تنکابن و حومه از طریق تصاعد بوی بد زباله های خیس ،بزرگترین معضل دپو زباله در شهرها است.

این مقام مسئوال خاطر نشان کرد:به لطف بهره گیری از دانش متخصصان جوان بومی و افراد به واقع عاشق ، سیستم هدایت شیرابه و ممانعغت از نفوذ آن به درون زمین و هدایت به سوی کانالها و نهرهای از پیش تعبیه شده طراحی و در آینده ای نزدیک نسب و راه اندازی خواهد شد که به امید خدا این بخش نیز تا پایان شهریور ماه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

علیرضا فلاحتکار خطاب به مردم شهر تنکابن تصریح کرد:تمام تلاش و آرزوی من بر این است تا شهسورا را تا سال 1400 به عنوانتنها شهر پاک و عاری از زباله و شیرابه عفونی وغیر بهداشتی در سراسر کشور معرفی کنیم.