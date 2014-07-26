شخصیت مرحوم آیت الله عطاردی در آینده طلوع خواهد کرد

حجت الاسلام یونسی دستیار رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در حاشیه مراسم تشییع مرحوم آیت الله عطاردی در خصوص شخصیت آیت الله عطاردی به خبرنگار مهر گفت: مرحوم آیت الله عطاردی از پژوهشگران نامدار اسلامی در ایران و خارج از ایران بود که عمرش در پژوهش و جمع آوری اسناد و مدارک ناشناخته علمی گذشت.

وی تصریح کرد: ایشان شخصیتی بود که برای جوانان ناشناخته است و در آینده طلوع خواهد کرد. وی به تنهایی توانسته نیاز علمی هزاران محقق در آینده را تأمین کند.

حجت الاسلام یونسی یادآور شد: وی با سفر به کشورها و ده کوره ها با جمع آوری اسناد و مدارک دایره المعارف بزرگی به عالم بشریت تقدیم کرد.

وی تصریح کرد: مرحوم آیت الله عطاردی با تحمل سختی ها و با سفر به نقاط دور افتاده اهتمام در جمع آوری نسخ خطی ناشناخته داشته و این نسخ را تصحیح کرده و حاشیه بر آن نوشت.

وی افزود: آیت الله عطاردی به همراه همسر خود سختی های این سفرها را برای گردآوری این نسخ که حکم دایره المعارفی برای آیندگان خواهد داشت بر خود هموار کردند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم که جوانان در آینده از آثار این عالم بزرگ بهره گیرند.

به گزارش مهر، مرحوم آیت االله عطاردی در پنجم آذر 1307ش، در روستای بگلر از توابع شهرستان قوچان به دنیا آمد. آموزش های اولیه و روخوانی قرآن را در روستا از پنج سالگی آغاز کرد. در سال 1325 وارد حوزه علمیه قوچان و پس از دو سال در سال 1327 وارد حوزه علمیه مشهد شد. در آذرماه 1331 مشهد را برای ادامه تحصیل به مقصد تهران ترک کرد و در فضای تهران، کار تصحیح متون و همکاری با ناشران و محقّقان را آغاز کرد.



نخستین کار منتشر شده استاد، استخراج غلط نامه فروع کافی است که در سال 1334 به انجام رسیده و منتشر شده است. مرحوم استاد علی اکبر غفاری در این باره چنین نگاشته است: "هذا و أشکر جمیل مساعی شقیقی الفاضل الشیخ عزیزاللَّه العطاردی حیث عاضدنی فی تصحیحه المطبعی فشکر له ثمّ شکر". در سال 1342 ایران را به مقصد نجف اشرف ترک کرد و در آن سامان با علّامه امینی آشنا شد.



سفرهای استاد عطاردی از سال 1344 با مشرّف شدن به مکه و مدینه آغاز می شود و پس از آن، سفرهای متعدّد به کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، یمن، مصر، سوریه، لبنان، انگلستان، فرانسه، بلژیک، آلمان، ترکیه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در طول 24 سال برای وی ره آوردهای علمی و فرهنگی فراوان داشته است.