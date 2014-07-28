«مانیفست روزگار سالخوردگی» به چاپ دوم رسید/ «پروانگی» برای چاپ آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، «مانیفست روزگار سالخوردگی» سال گذشته به قلم داود ملکی صیدآبادی توسط انتشارات برزآفرین به چاپ رسید و 10 داستان در حوزه مسائل اجتماعی را شامل میشود. مجموعه داستان «لیموترش» و رمان «فصل زرد» 2 کتاب دیگری است که صیدآبادی روانه بازار نشر کرده است.
«قصه ممدلی»، «کاسه آتش»، «عجب روزگاری»، «سالک»، «گربه»، «عزیزم»، «یه روز آفتابی»، «رنگها»، «بهترین روزها» و «ورود ممنوع» عنوان داستانهای «مانیفست روزگار سالخوردگی» هستند. همانطور که اشاره شد داستانهای این کتاب اجتماعی هستند و دورههای مختلف تاریخی زندگی مردم ایران از جمله پیش از انقلاب و سالهای پس از انقلاب اسلامی را در بر میگیرند.
چاپ دوم این مجموعهداستان به تازگی منتشر و راهی کتابفروشیها شده است.
این ناشر در حال حاضر 2 کتاب هم در حوزه شعر را برای چاپ آماده میکند که یکی از این کتابها درباره زندگی و آثار عالتماج قائم مقامی متخلص به ژاله است. قائم مقامی از اولین شاعران زن ایرانی و مادر حسین پژمان بختیاری شاعر و تصنیفسرا است.
این شاعر در اواخر دوران سلسله قاجار و اوایل سلسله پهلوی زندگی میکرد. کتاب «بیدار خاموش» با محوریت زندگی این شاعر زن، توسط نعیمه آرنگ تدوین و تنظیم شده است. این کتاب به تازگی فیپا گرفته و برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد ارسال شده است.
کتاب شعر دیگری که ناشر مورد نظر برای چاپ آماده میکند، مجموعهشعری از نعیمه آرنگ است. این کتاب که عنوان «پروانگی» برای آن انتخاب شده است، تعدادی از اشعار سپید این شاعر را شامل میشود. کتاب مذکور با 78 صفحه، 32 قطعه شعر را شامل میشود و ناشر در انتظار صدور مجوز چاپ آن از ارشاد است.
