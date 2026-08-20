قطر: تلاش ما بر ادامه میانجیگری بین ایران و آمریکا متمرکز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر گفت: تلاش‌های قطر در حال حاضر بر ادامه میانجیگری میان واشنگتن و تهران متمرکز است.

بر اساس این گزارش،‌ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشست خبری مشترک با همتای مصری خود افزود: آزادی فعالیت ناوبری دریایی باید بدون دخالت هیچ کشوری تضمین شود.

وی بدون اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در مسیر مذاکرات با ایران و همچنین نادیده گرفتن همکاری کشورش و سایر کشورهای عربی با متجاوزان در حمله به ایران اظهار داشت: انتظار داریم طرف ایرانی به مسئولیت‌های خود عمل و با کشورهای منطقه همکاری کند.

وزیر خارجه قطر همچنین تصریح کرد: اگر اروپا علاقه ‌ای به کاهش تنش‌ها در منطقه نداشته باشد، پیامدهای آن بر همه تاثیر خواهد گذاشت.

بدرعبد العاطی وزیر امور خارجه مصر هم اعلام کرد: امنیت قطر و کشورهای برادر خلیج فارس بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی مصر و امنیت ملی منطقه عربی است.

وزیر امور خارجه مصر با بیان اینکه هماهنگی مستمر بین مصر و قطر برای کاهش تنش‌ها و تقویت دیپلماسی وجود دارد، افزود: ما بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی در زمینه ناوبری دریایی تأکید می‌کنیم.