۷۱ هزار درخت صنوبر با استفاده از آب پساب در خوانسار کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جاپلقی بعدازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران شهری، از اجرای بیش از ۱۰ هزار متر مربع پیاده‌روسازی در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار در یک سال، بیش از ۱۰ هزار متر مربع پیاده‌روسازی در سطح شهر انجام شد که یک اقدام جهادی و کم‌سابقه محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری، کمبود نیروی انسانی و حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، روند توسعه زیرساخت‌های شهری با جدیت ادامه دارد. در همین راستا، روز گذشته شورای اسلامی شهر مصوبه‌ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های جدید پیاده‌روسازی تصویب کرد که پس از برگزاری مناقصه، عملیات اجرایی آن در سطح شهر آغاز خواهد شد.

راه‌اندازی کارخانه آسفالت شهرداری؛ گامی مهم در کاهش هزینه‌ها

شهردار خوانسار یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره مدیریت شهری را راه‌اندازی و نوسازی کارخانه آسفالت شهرداری عنوان کرد و گفت: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از دارایی‌های شهرداری صرف خرید آسفالت می‌شد که از نظر اقتصادی و مدیریتی رویکرد مناسبی نبود.

جاپلقی ادامه داد: کارخانه آسفالت موجود متعلق به حدود ۳۵ سال قبل بود که با نوسازی کامل، یک کارخانه تمام‌اتوماتیک با ظرفیت تولید ۱۲۰ تن در ساعت راه‌اندازی شد. این مجموعه در میان شهرداری‌های هم‌تراز خود در استان و غرب اصفهان کم‌نظیر است و نقش مهمی در خودکفایی شهرداری خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه آسفالت معابر اظهار داشت: در حال حاضر مراحل دریافت ۵۰۰ تن قیر دولتی از وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است که امکان تولید حدود ۱۰ هزار تن آسفالت را فراهم می‌کند. تمامی زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این طرح مهیا شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات آسفالت‌ریزی در بیش از ۱۰ معبر آماده‌سازی‌شده شهر از شهریورماه آغاز شود.

شهردار خوانسار تأکید کرد: استفاده از قیر دولتی موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها شده و بدون تحمیل بار مالی اضافی به شهروندان، زمینه ارتقای کیفیت معابر شهری را فراهم خواهد کرد.

احداث نخستین ساختمان مدیریت بحران در غرب استان

جاپلقی از بهره‌برداری نخستین ساختمان مدیریت بحران در میان شهرداری‌های غرب استان اصفهان خبر داد و گفت: این ساختمان طی دو سال گذشته از مرحله سفت‌کاری به بهره‌برداری کامل رسیده و اکنون در حال ارائه خدمات است.

وی افزود: در کنار این پروژه، ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی نیز تجهیز شده و یک دستگاه خودروی سنگین آتش‌نشانی ۹ تنی خریداری شده است. همچنین یک دستگاه خودروی نیسان جدید نیز به ناوگان خدمات شهری شهرداری افزوده می‌شود.

آزادسازی معابر و رفع گره‌های ترافیکی شهر

شهردار خوانسار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آزادسازی املاک و اصلاح شبکه معابر اظهار کرد: طی این دوره بیش از سه هزار متر مربع آزادسازی معابر انجام شده که نقش مهمی در رفع گره‌های ترافیکی شهر داشته است.

وی افزود: آزادسازی در محدوده‌هایی همچون میدان شهید سلامی، مقابل هیئت حیدریه، خیابان آیت‌الله غضنفری و خیابان داوود رضایی از جمله اقدامات مهمی بوده که موجب روان‌سازی تردد در این نقاط شده است.

بهسازی سه‌شنبه‌بازار در مساحت ۱۲ هزار متر مربع

جاپلقی همچنین از تکمیل پروژه بهسازی سه‌شنبه‌بازار خوانسار خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع اجرا شد و شامل جدول‌گذاری، نورپردازی، توسعه فضای سبز، آسفالت، اصلاح ورودی‌ها و دیوارکشی است.

وی خاطرنشان کرد: سه‌شنبه‌بازار خوانسار اکنون به یکی از بهترین بازارهای هفتگی غرب استان تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای رونق اقتصادی و جذب گردشگران فراهم کرده است.

ابلاغ طرح تفصیلی شهر پس از ۱۲ سال انتظار

شهردار خوانسار با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر اظهار داشت: پس از حدود ۱۲ سال، با تلاش‌های مستمر مجموعه شهرداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط، طرح تفصیلی شهر خوانسار ابلاغ شد که این موضوع یکی از مهم‌ترین مطالبات مدیریت شهری و شهروندان به شمار می‌رفت.

۱۴۰۰ میلیارد تومان درآمد پایدار از محل استفاده از پساب و کاشت صنوبر ایجاد شد

محسن جاپلقی، شهردار خوانسار، در گفتگو با خبرنگاران و پیشکسوتان عرصه رسانه با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه مدیریت منابع آب و توسعه فضای سبز اظهار کرد: شهرداری خوانسار نخستین شهرداری در غرب استان اصفهان است که از پساب تصفیه‌شده فاضلاب برای توسعه فضای سبز و ایجاد درآمد پایدار استفاده می‌کند.

وی افزود: در این راستا سه و نیم کیلومتر خط انتقال پساب، دو ایستگاه پمپاژ و یک لاگون ذخیره پساب با ظرفیت ۲۷ هزار متر مکعب احداث شده است که امکان بهره‌برداری مطلوب از منابع آبی را فراهم کرده است.

شهردار خوانسار ادامه داد: با استفاده از این زیرساخت‌ها تاکنون ۷۱ هزار اصله درخت صنوبر کاشته شده که علاوه بر توسعه فضای سبز، به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای شهرداری محسوب می‌شود.

جاپلقی تصریح کرد: ارزش هر درخت صنوبر بالغ و آماده برداشت در شرایط فعلی حداقل ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و بر این اساس، کاشت این تعداد درخت زمینه ایجاد حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد پایدار برای شهرداری را فراهم کرده است.

وی همچنین از پروژه‌های مهم در دست اقدام مدیریت شهری خبر داد و گفت: احداث جاده کمربندی یا کنارگذر شرقی شهر از جمله طرح‌های اولویت‌دار شهرداری است که مراحل اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.

شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: اجرای کنارگذر شرقی نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر درون‌شهری، تسهیل تردد خودروها و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری خواهد داشت و از پروژه‌های راهبردی شهر در سال‌های آینده به شمار می‌رود.