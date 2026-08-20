به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران و جمعیت حمایت از بیماران سوختگی (ققنوس) برگزار شد.
افشین فرهانچی، مدیرکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین وزارت بهداشت، در این مراسم با اشاره به ضرورت شکلگیری پیوند میان نهادهای مدنی و ارکان نظام سلامت، اظهار کرد: جایگاه اداری دفتر ما، نقش پیوند دهنده میان نهادهای جامعه مدنی و ارکان وزارت بهداشت بوده و حمایت از شکلگیری و توسعه انجمنهایی مانند «ققنوس» و ایجاد بستری برای همافزایی انجمنهای تخصصی همچون انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی، وظیفه مستقیم ما است.
وی با بیان اینکه اگر در گذشته در این زمینه کوتاهی شده است، باید برای جبران آن گام برداشت، افزود: این پیوند مبارک که امروز میان انجمن تخصصی جراحان پلاستیک و جمعیت حمایت از بیماران سوختگی شکل گرفته، اقدامی راهبردی است که باید پیش از این توسط مسئولین کلید زده میشد.
مدیرکل سازمانهای مردمنهاد و خیرین وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تحلیل دقیق دادهها در سیاستگذاریهای کلان سلامت، گفت: وزارت بهداشت مرجع نهایی تجمع اطلاعات و آمار است و باید بر اساس تحلیلهای آماری در مواجهه با پدیدههای مزمنی مثل سوختگی سهم پیشگیری، جایگاه بازتوانی و سهم درمان به دقت تفکیک شود.
وی با انتقاد از رویکردهای درمانمحور که بدون در نظر گرفتن پیوستهای پیشگیرانه اجرا میشوند، تصریح کرد: ما باید ۴۰ سال پیش متوجه میشدیم که اگر در حوزه آموزش و آگاهسازی جامعه سرمایهگذاری میکردیم، امروز بار سنگین این بیماری بر دوش نظام سلامت نبود.
فرهانچی گفت: برای درک بهتر بار مالی بیماریها، تنها به یک عدد اشاره میکنم؛ در یک دوره ۱۵ ماهه، میزان مصرف فاکتورهای خونی برای بیماران هموفیلی حدود ۳۰ میلیون یورو هزینه داشته است. این در حالی است که مجموع کمکهای تمام خیرین کشور در حوزه سلامت در سال گذشته، از حدود ۲۰۰ میلیون یورو فراتر نمیرود. این آمار نشان میدهد که هزینههای ناشی از بیماریها به تنهایی بخش عمدهای از ظرفیتهای کشور را میبلعد.
وی افزود: همین الگو و چالش را در تأمین پانسمانها و هزینههای سرسامآور بیماران سوختگی نیز شاهد هستیم. حتی اگر تمام جراحان پلاستیک و زیبایی کشور تصمیم بگیرند خدمات خود را کاملاً رایگان ارائه دهند، باز هم هزینه تجهیزات و پانسمانها به قدری سنگین است که بدون کاهش بار وقوع سوختگی از طریق پیشگیری، نمیتوان بر این بحران غلبه کرد.
فرهانچی در پایان با اشاره به درگیری مداوم مدیران ارشد وزارت بهداشت با چالشهای روزمره، خاطرنشان کرد: وقتی مسئولان درگیر مسائل روزمره میشوند، فرصت کافی برای پرداختن به استراتژیهای بلندمدت باقی نمیماند. دقیقاً به همین دلیل است که ما به حضور انجمنهای مردمنهاد نیاز داریم. انجمنهایی که درگیر بروکراسی دولتی نیستند، باید مدام به ما یادآوری کنند که در کجای مسیر ایستادهایم و ما را به سمت استراتژیهای بلندمدت و پیشگیرانه هدایت کنند.
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