به گزارش خبرنگار مهر، محسن سعادت‌نصری، در سه دوره متوالی مسابقه بین‌المللی عکاسی تئاتر «THEATRE EXPOSED» موفق به کسب عنوان و جایزه شده است؛ موفقیتی که از حضور مستمر یک عکاس کرمانی در یکی از رویدادهای بین‌المللی تخصصی حوزه عکاسی تئاتر حکایت دارد.

وی در سال ۲۰۲۴ در این مسابقه به مقام دوم رسید، در سال ۲۰۲۵ عنوان نخست را به دست آورد و در دوره ۲۰۲۶ نیز موفق به دریافت جایزه ویژه برگزارکنندگان در بخش «Movement in Art» یا «حرکت در هنر» شد.

مسابقه بین‌المللی «THEATRE EXPOSED» یک رویداد تخصصی در حوزه عکاسی تئاتر است که هر سال برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن با روز جهانی عکاسی هم‌زمان است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت رسمی ASSITEJ International، دوره ۲۰۲۶ این مسابقه از اول ژانویه آغاز شد و برندگان آن ۱۹ اوت، هم‌زمان با روز جهانی عکاسی، معرفی شدند.

شرکت در این رقابت برای عکاسان حرفه‌ای تئاتر رایگان است.

موضوع اصلی این مسابقه «تئاتر به مثابه هنر» است و آثار در چهار بخش «عکس هنری»، «پرتره»، «حرکت در هنر» و بخش آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در بخش «حرکت در هنر»، تمرکز بر ثبت لحظه‌های پویا و ویژگی‌های حرکتی و اجرایی تئاتر در قالب یک تصویر ثابت است.

فرآیند انتخاب آثار نیز بر اساس اعلام رسمی مسابقه، شامل بررسی آثار توسط هیأت داوران بین‌المللی و سپس رأی‌گیری عمومی برای آثار منتخب است.

هیئت داوران دوره‌های این مسابقه از عکاسان و فعالان حوزه تئاتر و هنرهای اجرایی از کشورهای مختلف تشکیل شده است و در دوره ۲۰۲۵ نیز داورانی از گرجستان، آمریکا، استونی، نیجریه، کره جنوبی، بلاروس، ژاپن، بوسنی و هرزگوین، اسلوونی و فرانسه در ترکیب داوری حضور داشتند.

در دوره ۲۰۲۵، بر اساس گزارش رسمی ASSITEJ International، ۷۰ شرکت‌کننده به مرحله نهایی رسیدند و هیأت داوران بین‌المللی ۶۵ عکس را در چهار بخش انتخاب کرد.

همچنین گرندپری مسابقه در دو بخش به دو شرکت‌کننده ایرانی اختصاص یافت.

در دوره ۲۰۲۶ نیز مسابقه با همین ساختار برگزار شد و بر اساس فراخوان رسمی، آثار عکاسان حرفه‌ای تئاتر از کشورهای مختلف در چهار بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سعادت‌نصری، با کسب سه عنوان در سه دوره متوالی این مسابقه، از جمله مقام دوم در سال ۲۰۲۴، مقام نخست در سال ۲۰۲۵ و جایزه ویژه برگزارکنندگان در سال ۲۰۲۶، نام خود را در میان عکاسان برگزیده این رویداد بین‌المللی ثبت کرده است.

این موفقیت در حالی به دست آمده که عکاسی تئاتر به دلیل ضرورت ثبت هم‌زمان لحظه، حرکت، نور، میزانسن و فضای نمایشی، یکی از شاخه‌های تخصصی و دشوار عکاسی محسوب می‌شود؛ تصویری که در این رقابت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، باید بتواند بخشی از تجربه زنده اجرا را در یک قاب ثابت منتقل کند.