به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه بعد ازظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: حدود ۸۰ نفر از بهرهبرداران بخش کشاورزی در جریان دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند که تعدادی از آنان از صیادان هرمزگانی بودند و ۱۱ نفر از همکاران وزارت جهاد کشاورزی نیز به مقام شهادت نائل شدند.
وی افزود: این شهدا از جان خود گذشتند تا جان ایران زنده بماند و ایرانیان با عزت و افتخار در جهان زندگی کنند و وظیفه ما این است که در ادامه راه آنان، بهگونهای عمل کنیم که شرمنده خون شهدا و امام شهیدان نباشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم و مسئولان هرمزگان، گفت: رئیسجمهور بهطور ویژه بر ابلاغ سلام و احترام خود به مردم شریف استان تأکید داشتند.
وی با اشاره به مقاومت مردم هرمزگان در جریان جنگ اخیر، بیان کرد: ما برای اعلام قدردانی از مردم هرمزگان به این استان آمدهایم؛ مقاومت و صلابت شما را دیدیم و تاریخ دوباره تکرار شد. به مردم استان برای این استقامت و مقاومت خدا قوت میگویم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامههای هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت امسال در سراسر کشور یک هزار و ۹۲۵ پروژه در حوزه کشاورزی با اعتباری حدود ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که بیشترین میزان اعتبار در میان استانها به هرمزگان اختصاص دارد.
وی ادامه داد: در هرمزگان حدود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۳۲ پروژه اختصاص یافته و بخشی از این پروژهها امروز به بهرهبرداری رسید. این میزان سرمایهگذاری نشاندهنده ظرفیتهای موجود و جذابیتی است که در استان برای جذب سرمایهگذاری ایجاد شده است.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاریها توسط بخش خصوصی انجام شده، اما ایجاد ظرفیت و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران، نتیجه اقدامات و تلاشهای مسئولان استان است.
وی با اشاره به مجموع پروژههای هفته دولت در هرمزگان گفت: بر اساس گزارش استاندار، ارزش کل پروژههایی که در هفته دولت در استان به بهرهبرداری میرسد، حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است؛ آن هم در شرایطی که کشور حدود ۱۵ ماه است با شرایط جنگی و پیامدهای یک جنگ پیچیده مواجه بوده است.
توسعه دریاپایه و توجه ویژه به جزایر
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم برای توسعه دریاپایه و دریامحور، تصریح کرد: دولت چهاردهم با توجه به باور رئیسجمهور به توسعه دریاپایه، این موضوع را بهصورت جدی دنبال کرده و جلسات متعددی با حضور و ریاست رئیسجمهور برگزار شده است.
وی افزود: در این زمینه دستیار ویژهای منصوب شده و اقدامات خوبی نیز در حال انجام است، اما با توجه به ظرفیتهای بسیار بالای دریا و مناطق ساحلی کشور، هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم و باید اقدامات بیشتری انجام شود.
نوری قزلجه با تأکید بر ظرفیت جزایر هرمزگان گفت: در این حوزه نگاه ویژهای به جزایر داریم و از مسئولان وزارتخانه میخواهم موضوع جزایر را بهصورت ویژه بررسی و با همکاری مسئولان محلی، برنامههای مربوط به توسعه این مناطق را دنبال کنند.
ضرورت حل مشکل بیماری لیمو
وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره بیماری لیمو و مشکلات ایجادشده برای باغداران هرمزگان اظهار کرد: موضوع بیماری لیمو در گزارش همکاران وزارتخانه نیز مطرح شده و دستور دادهام اگر امکان حل مسئله در استان وجود ندارد، از ظرفیتهای لازم کمک گرفته شود؛ این مشکل باید حل شود و نباید همواره تکرار شود و باقی بماند.
وی همچنین به اجرای الگوی کشت اشاره کرد و گفت: الگوی کشت با جدیت و با استفاده از سامانههای هوشمند در حال اجراست و از سال گذشته نیز برای نخستینبار این موضوع با مشارکت استانها و پس از دریافت نظر مسئولان محلی تعیین شده است تا برنامههای ابلاغی از مرکز، قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشند.
شیلات؛ یکی از پربازدهترین فعالیتهای اقتصادی کشور
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ظرفیت بالای فعالیتهای شیلاتی گفت: فعالیتهای شیلاتی از جمله بخشهایی است که بیشترین بهرهوری و آورده را برای کشور دارد و وزارت جهاد کشاورزی با جدیت و خلوص نیت، مسائل و مطالبات این حوزه را دنبال خواهد کرد.
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به مشکلات گذشته کشاورزان در زمینه فروش محصولات اظهار کرد: در گذشته گاهی محصول کشاورزان روی دستشان میماند و نمیدانستند آن را کجا و چگونه به فروش برسانند، اما طی حدود یک سال و نیم گذشته شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: در این مدت صادرات محصولات کشاورزی حدود ۳۳ درصد افزایش یافته و دیگر شاهد آن وضعیت گذشته که محصولات تولیدشده به دلیل نبود بازار در مزارع باقی بماند یا کشاورزان آنها را در خیابان بریزند، نیستیم.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سیاست دولت، حمایت جدی از تولید داخل و تولیدکننده داخلی است و هر جا نیاز به اصلاح سیاست، دستورالعمل یا اقدام فوری بوده، وزارتخانه وارد عمل شده است.
تنظیم بازار با حفظ منافع تولیدکننده
نوری قزلجه با اشاره به افت شدید قیمت خرما در سال گذشته گفت: در همان مقطع بهسرعت وارد عمل شدیم و با اصلاح سیاستها شرایط بهبود پیدا کرد. سیاست ما این نیست که اجازه دهیم هر اتفاقی برای کشاورز و تولیدکننده بیفتد و بعد صرفاً از ارزان بودن محصول سخن بگوییم.
وی تأکید کرد: آنچه عرفاً و قانوناً باید به کشاورز و بهرهبردار به عنوان حاصل دسترنجش پرداخت شود، باید به او برسد و سیاستگذاری بازار و صادرات نیز باید بهگونهای باشد که فعالیت کشاورزی برای تولیدکننده اقتصادی و قابل تداوم باشد.
توسعه روستابازارها برای حذف واسطههای غیرضروری
وزیر جهاد کشاورزی حذف واسطههای غیرضروری را یکی از چالشهای جدی زنجیره تولید عنوان کرد و گفت: با همکاری سازمان تعاون روستایی و تشکلهای بخش کشاورزی، نزدیک به ۷۰۰ روستابازار در کشور شکل گرفته است.
وی افزود: این روستابازارها زنجیرهای متعلق به کشاورزان و بهرهبرداران هستند و هدف این است که تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را مستقیماً عرضه کنند؛ اقدامی که هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرفکننده خواهد بود و توسعه آن با سرعت در سراسر کشور دنبال میشود.
پیگیری جبران خسارت صیادان آسیبدیده از جنگ
نوری قزلجه درباره خسارت وارده به قایقها و فعالان حوزه صیادی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشهای مربوط به خسارتها، موضوع در دولت مطرح و گزارش دقیق ارائهشده مبنای پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه صیادی نیز همان مواردی که از استان مطرح شده بود، در دولت دنبال شده و تلاش میکنیم به نقطهای برسیم که بتوانیم خسارتهای واردشده را جبران کنیم.
تأکید بر اولویت بومیها در واگذاریها و مجوزها
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به افراد بومی در واگذاریها و صدور مجوزها گفت: یکی از حساسیتهای بنده این است که اگر ظرفیت و فرصتی وجود دارد، افراد بومی در اولویت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر جایی نیاز به سرمایهگذاری وجود داشته باشد، موضوع متفاوت است و باید با رعایت عدالت، سرمایهگذاری انجام شود، اما در واگذاریها و مجوزها اصل بر اولویت افراد بومی است.
نوری قزلجه با اشاره به مشکلات تأمین آب و برق بخش خصوصی و کشاورزی گفت: کشور با کمبود و ناترازی انرژی، چه در حوزه برق و چه در حوزه گاز، مواجه است و باید این واقعیت را درک کنیم.
وی افزود: بخش کشاورزی عموماً کمتر از پنج درصد انرژی کشور را مصرف میکند، اما ما نیز تلاش میکنیم با حداکثر صرفهجویی شرایط کشور را درک کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در عین حال، وزارت جهاد کشاورزی مدافع حقوق تولیدکنندگان است و در شورای عالی انرژی نیز بر اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی تأکید کردهایم تا تولیدات این بخش دچار تلاطم و آسیب نشود.
وی در ادامه با اشاره به توسعه گلخانهها در مناطق سردسیر گفت: یکی از ایرادهایی که رئیسجمهور نیز سال گذشته به وزارتخانه وارد کرد، همین موضوع بود.
نوری قزلجه افزود: پیاز اگرچه در تعریف قانونی محصولات راهبردی قرار ندارد، اما در وزارت جهاد کشاورزی تقریباً همردیف محصولات راهبردی مانند سیبزمینی و گوجهفرنگی با آن برخورد میشود و سیاستهای حمایتی در این حوزه دنبال خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت صندوق بیمه کشاورزی گفت: وضعیت این صندوق طی یک سال گذشته به شکل قابل توجهی بهبود یافته و منابع ورودی آن شرایط مناسبی دارد و استقبال مردم نیز افزایش یافته است.
وی ادامه داد: موارد مربوط به پوشش بیمهای بررسی خواهد شد و اگر ایراد آییننامهای وجود داشته باشد، برای اصلاح آن اقدام میکنیم تا فعالان این بخش بتوانند با شرایط بیمهای مناسبتری فعالیت کنند.
نوری قزلجه همچنین گفت: موضوع خسارتهای ناشی از جنگ به صورت جداگانه در حال پیگیری است و در کنار آن، از نظر فنی نیز باید بررسی شود که آیا موردی در پوشش بیمهای مغفول مانده است یا خیر.
نظارت بر بازار و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل قرارگاههای نظارت بر بازار در استانداریها اظهار کرد: شکلگیری این قرارگاهها، بهویژه در استان هرمزگان، کمک زیادی به تنظیم بازار میکند و استاندار نیز موضوعات این حوزه را به صورت روزانه رصد میکند.
وی گفت: از حدود اسفندماه روند تورم خوراکیها کاهشی بوده و در ماه گذشته نیز تورم مواد غذایی حدود ۲.۵ درصد بوده که در میان بسیاری از شاخصهای کالایی، سطح پایینی محسوب میشود.
نوری قزلجه در پایان تأکید کرد: در کنار حمایت از تولیدکننده، باید از مصرفکننده و بازار نیز حمایت کنیم تا ضمن حفظ منافع کشاورزان و بهرهبرداران، مایحتاج ضروری مردم با ثبات و شرایط مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.
با وجود ۱۵ ماه جنگ و بحران، امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشد
وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به چالشهای متعدد اقتصادی، خشکسالی، تحریم و جنگ در ۱۵ ماه گذشته گفت: با وجود همه این مشکلات، کشور در حوزه امنیت غذایی نهتنها دچار کمبود نشد، بلکه در برخی بخشها به رشد و خودکفایی رسید.
نوری قزلجه با بیان اینکه دولت چهاردهم از همان روز آغاز به کار با مجموعهای از چالشها مواجه شد، اظهار کرد: دولت چهاردهم از همان روز تنفیذ و آغاز به کار خود با این شرایط مواجه بود.
وی افزود: در این مدت با ناترازی در حوزه انرژی، آب و ارز مواجه بودیم و دولت نیز با صراحت این مشکلات را با مردم در میان گذاشت و اعلام کرد: مشکلی وجود دارد و باید برای حل آن اقدام کرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی شدید کشور گفت: با یک خشکسالی سنگین و تقریباً بیسابقه در نیم قرن اخیر مواجه شدیم که این مسئله بهویژه برای بخش کشاورزی بسیار مهم و اثرگذار بود.
نوری قزلجه ادامه داد: در حوزه بینالمللی نیز اتفاقات مختلفی رخ داد؛ از فعال شدن مکانیزم ماشه تا تحمیل دو جنگ مستقیم علیه کشور و همچنین محاصره دریایی که یک بار اتفاق افتاد و بار دوم نیز همچنان ادامه دارد.
اصلاحات ارزی برای جلوگیری از هدررفت منابع
وی با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده در حوزه ارز اظهار کرد: این اصلاحات برای جلوگیری از نشتیها و انحرافات انجام شد تا منابعی که به عنوان یارانه پرداخت میشود، مستقیماً به مردم برسد و در مسیرهای مختلف هدر نرود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این شرایط بهویژه برای بخش کشاورزی یک تلنگر بسیار شدید بود و هرکدام از این اتفاقات بهتنهایی میتوانست نظام امنیت غذایی هر کشور را با چالش جدی مواجه کند.
امنیت غذایی کشور در اوج بحران حفظ شد
نوری قزلجه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در شرایط بحرانی گفت: در ۱۵ ماه گذشته با وجود همه این چالشها، کشورهای ثالث که درگیر جنگ نبودند در حوزه قیمت مواد غذایی و انرژی دچار مشکل شدند و در کشورهای طرف درگیری نیز فروشگاهها غارت و خالی شد و واردات گسترده مواد غذایی شکل گرفت.
وی افزود: اما در کشور ما اتفاق دیگری افتاد؛ با وجود جنگ، محاصره، موشکباران و بمباران، نهتنها در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشدیم، بلکه در بسیاری از حوزهها شاهد رشد بودیم.
ایران به صادرکننده گوشت مرغ تبدیل شد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید گوشت مرغ گفت: در حوزه گوشت مرغ رشد کردیم و واردات آن در کشور متوقف شد و اکنون به کشوری صادرکننده گوشت مرغ تبدیل شدهایم.
نوری قزلجه تأکید کرد: این دستاورد در شرایطی رقم خورد که برخی آرزو داشتند کشور زمین بخورد، اما نهتنها زمین نخوردیم، بلکه در حال پیشرفت هستیم.
وی این موفقیت را لطف خداوند و حاصل تلاش مدیران، صیادان، بهرهبرداران، کشاورزان و گلخانهداران دانست و گفت: اگر این موفقیت را تنها به عوامل مدیریتی نسبت دهیم، حق نعمت خدا را ادا نکردهایم. این امنیت غذایی با تلاش مدیران، صیادان، کشاورزان، بهرهبرداران و گلخانهداران کشور محقق شده است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: نه محاصره، نه تحریم و نه جنگ نتوانست امنیت غذایی کشور را مختل کند و حتی برای یک ساعت نیز در هیچ روستایی از کشور با نبود یا کمبود مواد غذایی مواجه نشدیم.
نوری قزلجه با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای غذایی اظهار کرد: تنها مسئلهای که میتوان درباره آن ایراد گرفت، افزایش قیمتهاست که بخشی از آن به اصلاح قیمتها و بخشی نیز به هزینههایی بازمیگردد که جنگ به کشور تحمیل کرده است.
وی توضیح داد: هزینههای حملونقل و افزایش هزینه تأمین نهادهها، جنگ، تحریم و بلوکه شدن منابع کشور میتواند بر قیمت تمامشده کالاها اثر بگذارد و این افزایش هزینهها در نهایت به مواد غذایی، محصولات پروتئینی و لبنیات منتقل میشود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نمیتوان ادعا کرد که جنگ هیچ اثری بر قیمتها نداشته است، اما دولت تلاش میکند با تدبیر و سیاستگذاری، این هزینهها را از دوش مردم بردارد و حداکثر منافع ملی را تأمین کند.
تأکید بر کاهش هزینههای تحمیلشده به مردم
نوری قزلجه با بیان اینکه دولت برای کاهش آثار اقتصادی بحرانها تلاش میکند، گفت: باید تدبیر و سیاستگذاری کنیم تا بتوانیم حداکثر منافع ملی خود را به دست آوریم و اجازه ندهیم هزینههای ناشی از این شرایط بر مردم تحمیل شود.
وی یکی از نمونههای این تلاشها را تفاهمنامهای دانست که توسط رئیسجمهور امضا شده و افزود: این تفاهمنامه از اسناد مهم بینالمللی است و تعهدات مشخصی برای طرفین در آن پیشبینی شده است.
تعهدات آمریکا در توافق باید اجرایی شود
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد این سند اظهار کرد: در این سند برای ایالات متحده هشت تا ۹ تعهد مشخص پیشبینی شده و تعهدات طرف ایرانی نیز در مواردی است که اساساً از قبل مورد تأکید نظام قرار داشته است.
نوری قزلجه گفت: از جمله تعهدات طرف مقابل، پایان جنگ در تمامی جبههها، احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و عدم مداخله در امور داخلی کشور است.
وی ادامه داد: همچنین در این سند بر جبران خسارتهای واردشده، آغاز سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران، رفع همه تحریمها اعم از تحریمهای هستهای، قطعنامههای سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه آمریکا و نیز به رسمیت شناختن حقوق هستهای ایران تأکید شده است.
ضرورت آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران
نوری قزلجه همچنین آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران را از دیگر موضوعات مهم این سند عنوان کرد و گفت: همه داراییهای بلوکهشده ایران باید آزاد شوند و برای اینکه هیچکس نتواند از اجرای تعهدات خود شانه خالی کند، لازم است این موارد در قالب یک قطعنامه در سازمان ملل نیز به ثبت و تأیید رسمی برسد.
افکار عمومی دنیا حقانیت ایران را پذیرفتند
غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به مقاومت ملت و نیروهای مسلح ایران در جنگ اخیر گفت: کمترین نفع مذاکرهها این بود که افکار عمومی دنیا حق را به ایران دادند و حتی کشورهایی که در جریان درگیریها مورد حمله قرار گرفتند، در ابتدای کار اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
وی افزود: پس از جنگ اخیر با دستکم ۱۶ یا ۱۷ وزیر و مسئول خارجی در سفرها و کنفرانسهای بینالمللی دیدار داشتم و همه بدون استثنا به ما تبریک گفتند و اعلام کردند که تابآوری و مقاومتی که دولت و ملت ایران نشان دادند، نشانه پیروزی ایران در این میدان است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد تفاهمنامههای انجامشده اظهار کرد: در این تفاهمنامه ما دو تعهد داریم، در حالی که طرف مقابل ۱۰ یا ۱۱ تعهد دارد. حتی یکی از وزرای خارجه کشورهای دیگر ضمن تبریک به من گفت که تفاهمنامهای با نسبت دو به ۱۰ یا دو به ۱۱ به امضا رسیده است.
نوری قزلجه ادامه داد: نگاه خارجی امروز این است که ایران پیروز این میدان است و واقعاً نیز پیروز هستیم. برای ایران نقشههای زیادی کشیده بودند و تصور میکردند ایران از هم میپاشد، اما ایران امروز بالنده است، رشد میکند، تولیدش افزایش یافته و همچنان روی پای خود ایستاده است.
دولت و نیروهای مسلح در مسیر دفاع از کشور ایستادهاند
وی با تأکید بر اینکه دولت پای کار است، گفت: دولت از نیروهای مسلح پشتیبانی میکند و نیروهای مسلح نیز با افتخار از کشور خود دفاع میکنند. ما واقعاً پیروزیم و باید قدر این پیروزی را بدانیم و خدا را برای آن شاکر باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی مهمترین مصداق قدرشناسی از این پیروزی را حفظ اتحاد و اتفاق میان همه ایرانیان دانست و تصریح کرد: اگر امروز کسی خارج از این اتحاد، وفاق و همدلی صحبت کند و از آن اتحاد مقدسی که رهبر شهید ما بر آن تأکید داشتند فاصله بگیرد، در واقع در حال خراب کردن پیروزی خودمان هستیم.
منافع جناحی نباید پیروزی ملی را تهدید کند
نوری قزلجه هشدار داد: اگر کسی منافع سیاسی، جناحی، انتخاباتی، گروهی یا حزبی خود را وارد میدان کند و بخواهد مسائل را به سمتی ببرد که به نفع خودش، جناحش یا حزبش باشد، این خیانت به این پیروزی است و میتواند ما را آسیبپذیر کند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر همین اتحاد و انسجام را حفظ کنیم، پیروزی به دستآمده را در تارک تاریخ ثبت خواهیم کرد و مردم عزیز و پرافتخار ایران خواهند توانست این پیروزی را برای همیشه در تاریخ ثبت کنند.
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