تقدیر نمایندگان استان کرمان از مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مردم شهرستان های رفسنجان، سیرجان و شهربابک در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست هیئت‌ مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، از تلاش‌ها و اقدامات مصطفی فیض، مدیرعامل این شرکت، قدردانی کردند و بر تداوم حمایت و همکاری ارکان شرکت ملی مس برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای در استان کرمان تأکید داشتند.

انارکی: حمایت مدیرعامل مس از پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در رفسنجان ارزشمند است

احمد انارکی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مصطفی فیض، حمایت‌های مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران از اجرای پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی در رفسنجان را ارزشمند و اثربخش دانست.

وی با اشاره به سطح همکاری شکل‌گرفته میان شرکت ملی مس و مجموعه‌های استان کرمان اظهار کرد: این سطح از همکاری، برای نخستین‌ بار ایجاد شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه طرح‌های تولیدی و اجرای بهتر پروژه‌های مورد نیاز منطقه باشد.

نویدی: همه ارکان مدیریتی استان کرمان برای پیشبرد برنامه‌ها همکاری کنند

غلامرضا نویدی، نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر از مصطفی فیض، خواستار همکاری و همراهی همه ارکان مدیریتی استان کرمان و وزارت صمت برای پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های صنعتی استان شد.

وی بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود شرکت ملی مس برای توسعه فعالیت‌ها در استان کرمان تأکید کرد.

معتمدی‌زاده: هم‌ افزایی در مس قدرت و سرعت گرفته است

محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از اقدامات انجام‌ شده، گفت: هم‌افزایی در مجموعه مس قدرت و سرعت گرفته است و این روند می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های شرکت ملی مس و توسعه استان کمک کند.

وی همچنین از سمیعی‌نژاد مدیرعامل ایمیدرو به‌خاطر حمایت از مدیرعامل شرکت ملی مس و برنامه‌های این مجموعه تشکر کرد و خواستار تداوم این حمایت‌های اثربخش شد.