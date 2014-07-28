توزیع زکات فطره مسلمانان دیترویت میان نیازمندان شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، "ازهر علی" داوطلب مسلمان اهل دیترویت که در برنامه بسته بندی این جعبه های غذایی شرکت کرده بود گفت: بخشی از دین ما کمک به نیازمندان است و ما ماه رمضان امسال چون سالهای گذشته تصمیم گرفتیم که کمکهای خود را میان غیر مسلمانان توزیع کنیم.

این کمکهای خیریه بخشی از ستاد سالانه غذای رمضان است که توسط جامعه مسلمان دیترویت به مدت 18 سال گذشته برگزاری شده است.

این ستاد در طول سال جاری با حضور صدها داوطلب مسلمان رو به رو شد که در بسته بندی بیش از 850 بسته غذایی حضور یافتند.

ازهرعلی گفت: ما اقلام غذایی را خریداری کرده، طی یک روز آنها را در جعبه قرار دادیم و بسته ها را میان جوامع مختلف که در سراسر مناطق کلان شهر گسترده هستند توزیع کردیم.

درحالی که ماه رمضان به طور کلی به عنوان ماه پرهیز و خودداری ، نیایش و تعمق شناخته می شود، این ماه درمیان مسلمان جهان به عنوان ماه بخشش و کمک به نیازمند نیز مشهور است و مسلمانان سراسر جهان تلاش می کنند از طریق اقدامات خیریه به نیازمندان و مستحقان کمک کنند.

مسلمانان دیترویت نیز با پیروی از سوم رکن اسلام یعنی پرداخت زکات، ستاد سالانه غذای رمضان را با استفاده از زکات فطره مسلمانان راه اندازی کرده اند و داوطلبان مسلمان با جمع آوری فطریه خانواده های مسلمان در کار بسته بندی و توزیع شرکت می کنند.