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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۷

با شمارش اوليه آراء مشخص شد ؛

پيروزي احزاب مخالف در انتخابات پارلماني لهستان

حزب راست ميانه (حزب مخالف دولت) در انتخابات پارلماني روز گذشته بر ائتلاف جناح چپ حاكم پيشي گرفت .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شينهوا ، طبق "برخي پرسي"  (پرسش از كساني كه راي خود را به صندوق راي ريخته اند )تلويزيون دولتي لهستان ، حزب محافظه كار عدالت و قانون (PiS) با كسب 27.6 درصد آرا و حزب متحدش برنامه شهري (PO) با كسب 24.1 درصد آرا در اين انتخابات پيروز شدند . اين در حاليست كه حزب حاكم ائتلاف دموكراتيك چپ (SLD) تنها توانست 11.3 آرا را از آن خود كند .

طبق برخي پرسي ديگري كه توسط  تلويزيون خصوصي TVN  لهستان انجام شد نيز ، حزب (PiS) با كسب 28.3 درصد آراء ، (PO) با 46.4 درصد و حزب (SLD) با 11.1 درصد آرا را كسب كردند .

بنابر اين گزارش ، طبق اين آمارها ، حزب مخالف راست ميانه حداقل 303 كرسي پارلمان اين كشور را كه 460 كرسي دارد از آن خود خواهد كرد . حزب حاكم (SLD) تنها 50 كرسي را بدست خواهد آورد .

احزاب PiS و PO پيش از انتخابات توافق كرده بودند كه در صورت پيروزي ، با مشاركت يكديگر دولت را تشكيل دهند . 

دو حزب مذكور پيش از انتخابات وعده كاهش ماليات و تامين رفاه اجتماعي را وعده داده بودند .

در انتخابات پارلماني روز گذشته ، تنها 40.3 درصد از مردم لهستان شركت كردند كه كمترين ميزان شركت كننده در يك انتخابات در 10 سال اخير در لهستان مي باشد . 

کد مطلب 234065

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