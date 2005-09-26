پيروزي احزاب مخالف در انتخابات پارلماني لهستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شينهوا ، طبق "برخي پرسي" (پرسش از كساني كه راي خود را به صندوق راي ريخته اند )تلويزيون دولتي لهستان ، حزب محافظه كار عدالت و قانون (PiS) با كسب 27.6 درصد آرا و حزب متحدش برنامه شهري (PO) با كسب 24.1 درصد آرا در اين انتخابات پيروز شدند . اين در حاليست كه حزب حاكم ائتلاف دموكراتيك چپ (SLD) تنها توانست 11.3 آرا را از آن خود كند .



طبق برخي پرسي ديگري كه توسط تلويزيون خصوصي TVN لهستان انجام شد نيز ، حزب (PiS) با كسب 28.3 درصد آراء ، (PO) با 46.4 درصد و حزب (SLD) با 11.1 درصد آرا را كسب كردند .



بنابر اين گزارش ، طبق اين آمارها ، حزب مخالف راست ميانه حداقل 303 كرسي پارلمان اين كشور را كه 460 كرسي دارد از آن خود خواهد كرد . حزب حاكم (SLD) تنها 50 كرسي را بدست خواهد آورد .



احزاب PiS و PO پيش از انتخابات توافق كرده بودند كه در صورت پيروزي ، با مشاركت يكديگر دولت را تشكيل دهند .



دو حزب مذكور پيش از انتخابات وعده كاهش ماليات و تامين رفاه اجتماعي را وعده داده بودند .



در انتخابات پارلماني روز گذشته ، تنها 40.3 درصد از مردم لهستان شركت كردند كه كمترين ميزان شركت كننده در يك انتخابات در 10 سال اخير در لهستان مي باشد .