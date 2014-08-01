به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره جشنواره ادبی حجاب که به طور خصوصی برگزار شد، بهمن ماه سال گذشته در 6 محور فراخوان داد که این محورها به ترتیب عبارت بودند از: 1- انواع حجاب 2- نقش حجاب باطنی در روانشناسی افراد 3- نقش حجاب در امنیت و استحکام خانواده 4- نقش حجاب در مهندسی فرهنگی جامعه 5- آیا حجاب مختص خانم‌هاست یا آقایان(نوع کاربردی حجاب) 6- نقش حجاب آقایان در حجاب خانم‌ها و بالعکس.

بعد از جمع‌آوری آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره، از میان 2 هزار اثر ارسالی، 55 داستان انتخاب شد که قرار است در کتاب مورد نظر به چاپ برسند. ملاک این جشنواره این بوده که به موضوع حجاب از دید فرهنگی توجه شود نه به‌طور شعاری و دستوری. متولیان این جشنواره معتقدند اشتباهی که رضاخان در زمان سلطنت خود انجام داد، این روزها توسط متولیان فرهنگی و مسئولانی که درباره امر حجاب مسئولیت دارند، دوباره تکرار می‌شود.

پرداختن به موضوع حجاب از منظر فرهنگی و به ویژه ادبیات، ضمن تهیه خوراک دنیای تصویر و هنرهای نمایشی، از اولویت‌های مهم برگزارکنندگان این جشنواره بوده است. به این ترتیب از مرحله دوم داوری آثار، 87 نفر از صاحبان آثار وارد چرخه داوری شده و در میان هیئت داوران، ضمن بررسی آثار دیگران، به داستان‌های خود نیز نمره دادند.

متولی برگزاری این جشنواره انتشارات حدیث قلم بوده که آن را به صورت خصوصی و بدون حمایت دولتی برگزار کرده است. نتیجه برگزاری این جشنواره، کتابی با 55 داستان و 400 صفحه حجم است که در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز است و مسئولان این انتشارات از سرعت روند کارهای مربوط به این کتاب اظهار رضایت می‌کنند.