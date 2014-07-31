یادواره شهدای ناندل دلارستاق آمل با حضور رئیس مجلس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در این مراسم که پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد ، درباره اوضاع منطقه از جمله وضعیت سوریه ، فلسطین و عراق سخن گفت و به بیان مشکلات داخلی کشور در زمینه اشتغال و اقتصاد پرداخت.

لاریجانی گفت: مشکلات در حوزه اقتصاد وجود دارد و گرانی، بیکاری از جمله مسائل و دغدغه است.



وی با عنوان اینکه جامعه ما جوان است، گفت: متاسفانه شغل به اندازه کافی ایجاد نشد و اکنون یکی از مشکلات کشور انباشتگی نیرو و رکود تولید است و باید چرخ تولید را رونق دهیم.



وی با اشاره به اینکه امکانات اولیه در روستاها فراهم شده است، گفت: متاسفانه رونق تولید در روستاها کم است درحالیکه کار تولیدی بسیار با ارزش است و این وضعیت بگونه ایست که مسیر کشور و سیاستهای مقام معظم رهبری بر روی تولید پیش می رود.

خسرو ابراهیم زاده رئیس شورای شهر آمل نیز در این مراسم گفت: با توجه به صبغه فرهنگی و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری، شهرستان آمل نیازمند توجه ویژه است.

وی اظهار داشت: در بخش گردشگری با توجه به اینکه بام ایران در منطقه آمل واقع شده است، گردشگران زیادی از جهان به این منطقه سفر می‌کنند.

وی خواستار آن شد که دولت در حوزه گردشگری نگاه ویژه به این منطقه داشته باشد.

شهرستان آمل در دوران دفاع مقدس هزار و 30 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.