14 بازیکن به مرحله جدید اردوی تیم والیبال نوجوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان پسر که به تازگی از اردوی برون مرزی سه کشور (صربستان، ترکیه و تونس) به ایران بازگشته است، از روز شنبه 11 مردادماه اردوی آماده سازی جدید خود را آغاز خواهد کرد.

محمد وکیلی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان از 14 بازیکن برای حضور در این اردو دعوت کرده است که اسامی آنان به قرار زیر است:

جواد کریمی سوچلمایی، علی رمضانی، رسول آقچه لی، محمود رسولی، میثم پایدار، امیر حسین اسفندیار، مبربابک موسوی گرگری، محمد عباسي قراگوز، بيژن براتي طرقي، اسماعيل طالبي، علي اصغر مجرد، مهرشاد كتال، محمدحبيبي اناركولي و طيب عيني ثمرين.

دعوت شدگان باید ساعت 8 صبح روز شنبه 11 مردادماه خود به کادر فنی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر معرفی کنند.

این مرحله از اردوی آماده سازی این تیم در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد و سيدعليرضا دريابيگي به عنوان سرپرست؛ محمد وكيلي (سرمربی)، غلامرضا مومني مقدم، عليرضاطلوع كيان و حميدجعفرزاده فرد (مربیان)، دكترغلامرضا نوروزي (پزشک) و رضانصيري به عنوان فیزیوتراپ بازیکنان دعوت شده را همراهی خواهند کرد.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که از 14 شهریورماه سال جاری به مدت 9 روز در سری لانکا برگزار می شود، آماده می کند. دهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور 16 تیم در چهار گروه مقدماتی آغاز می شود که تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با تیم های هند، قطر و بحرین همگروه است.



