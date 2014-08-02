فرهنگ مطالعه در جامعه بیشترترویج شود/ لزوم راهکارهای موثر در تشویق به امر کتابخوانی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده پیش از ظهر شنبه در نشست با متولیان امر کتاب و کتابخوانی استان افزود: حمايت از ايده هاي خلاقانه در ترويج فرهنگ مطالعه وظيفه مسئولان است.

وی همچنین اظهارداشت: همه مسئولان و نهادهای فرهنگی باید همت کنند تا فرهنگ مطالعه در جامعه ترویج و گسترش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اشاعه فرهنگ کتابخوانی را در بین جوانان و نوجوانان ضروری دانست و گفت: نهادینه کردن فرهنگ مطالعه نیازمند برنامه ریزی جامع و هدفمند است.

وی افزود: کتابخانه ها به عنوان نهادهای دیرینه و تاثیرگذار در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، ایجاد و توسعه عادت به مطالعه، پایدارسازی همبستگی های اجتماعی، حفظ ارزش ها، احیای تفکر دینی، ایجاد اعتماد به نفس و استقلال فردی و اجتماعی و حتی در فرآیندهای اقتصادی نقش موثری دارند.

جعفر زاده همچنين اقدامات كتابخانه هاي عمومي استان در خلق ايده هاي نو در تشويق مردم براي مطالعه ارزشمند توصيف كرد و اظهارداشت: توسعه کتابخانه‎ ها و افزایش سرانه مطالعه در سطح جامعه یکی از موثرترین روش ها برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه است.

وی تصریح کرد: این امر موجب گرایش بیشتر مردم به ویژه نسل جوان و نوجوان به سمت کتاب و کتابخوانی خواهد شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کتاب و کتابخوانی در رشد و تعالی جامعه نقش بسزایی داشته و افزایش علاقه مندی دانش آموزان و جوانان به این امر می تواند در توسعه روز افزون جامعه موثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای موثر در تشویق به امر کتابخوانی یادآورشد: نیازسنجی از اقشار مختلف جامعه برای عرضه‎ کتاب، تشویق دانش آموزان برای اهدای کتاب به کتابخانه ‎های عمومی می تواند در راس فعالیت ها باشد.