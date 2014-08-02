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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷

جعفر زاده:

فرهنگ مطالعه در جامعه بیشترترویج شود/ لزوم راهکارهای موثر در تشویق به امر کتابخوانی

فرهنگ مطالعه در جامعه بیشترترویج شود/ لزوم راهکارهای موثر در تشویق به امر کتابخوانی

رشت – خبرگزاری مهر: نماينده مردم شهرستان رشت در مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده پیش از ظهر شنبه در نشست با متولیان امر کتاب و کتابخوانی استان افزود: حمايت از ايده هاي خلاقانه در ترويج فرهنگ مطالعه وظيفه مسئولان است.

وی همچنین اظهارداشت: همه مسئولان و نهادهای فرهنگی باید همت کنند تا فرهنگ مطالعه در جامعه ترویج و گسترش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اشاعه فرهنگ کتابخوانی را در بین جوانان و نوجوانان ضروری دانست و گفت: نهادینه کردن فرهنگ مطالعه نیازمند برنامه ریزی جامع و هدفمند است.

وی افزود: کتابخانه ها به عنوان نهادهای دیرینه و تاثیرگذار در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، ایجاد و توسعه عادت به مطالعه، پایدارسازی همبستگی های اجتماعی، حفظ ارزش ها، احیای تفکر دینی، ایجاد اعتماد به نفس و استقلال فردی و اجتماعی و حتی در فرآیندهای اقتصادی نقش موثری دارند.

جعفر زاده همچنين اقدامات كتابخانه هاي عمومي استان در خلق ايده هاي نو در تشويق مردم براي مطالعه ارزشمند توصيف كرد و اظهارداشت: توسعه کتابخانه ها و افزایش سرانه مطالعه در سطح جامعه یکی از موثرترین روش ها برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه است.

وی تصریح کرد: این امر موجب گرایش بیشتر مردم به ویژه نسل جوان و نوجوان به سمت کتاب و کتابخوانی خواهد شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کتاب و کتابخوانی در رشد و تعالی جامعه نقش بسزایی داشته و افزایش علاقه مندی دانش آموزان و جوانان به این امر می تواند در توسعه روز افزون جامعه موثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای موثر در تشویق به امر کتابخوانی یادآورشد: نیازسنجی از اقشار مختلف جامعه برای عرضه کتاب، تشویق دانش آموزان برای اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی می تواند در راس فعالیت ها باشد.

کد مطلب 2341289

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