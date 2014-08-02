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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

با دبیری پرویز پرستویی

اولین جشنواره صلح و دوستی ایرانیان در ژاپن برپا می‌شود

اولین جشنواره صلح و دوستی ایرانیان در ژاپن برپا می‌شود

اولین جشنواره مردمی فیلم «صلح و دوستی ایرانیان در ژاپن» به دبیری پرویز پرستویی همزمان با سالگرد بمباران اتمی هیروشیما از تاریخ 13 تا 16 مرداد در این شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره مردمی فیلم «صلح و دوستی ایرانیان در ژاپن» به دبیری پرویز پرستویی همزمان با سالگرد بمباران اتمی هیروشیما از تاریخ 13 تا 16 مرداد در این شهر و از تاریخ 17 تا 19 مرداد با همکاری سفارت ایران در شهر توکیو برگزار خواهد شد.

هفت فیلم برتر سینمایی و مستند ایرانی با موضوعات دفاع مقدس، صلح و دوستی و با زیرنویس ژاپنی در ایام سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در بهترین سالن نمایش این شهر با نام «هاتکوزا» و همچنین شهر توکیو در معرض دید شرکت کنندگان صلح طلب این مراسم از سراسر جهان قرار خواهد گرفت.

این جشنواره به همت و دعوت خودجوش «تسویا» از صلح طلبان ژاپنی فعال در امر مداوای جانبازان ایران و با نمایش فیلم های «اتوبوس شب»، «شیار 143»، «گیلانه»، «تنهای تنهای تنها»، «خاطراتی برای تمام فصول»، «فرش باد» و «پاداش سکوت» با نقد و بررسی آثار در حضور تماشاچیان و کارگردانان و هنرمندانی همچون کیومرث پوراحمد، نرگس آبیار، کمال تبریزی، احسان عبدی پور و مرتضی رزاق کریمی برگزار می‌شود.

همچنین قرار است به همت موزه صلح تهران، 6 جانباز شیمیایی کشورمان که بارها به دلیل مصدومیت شیمیایی مجبور به پیوند قرنیه هر دو چشم شده اند و نیز کونیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی همراه این هیأت هنری و فرهنگی باشند.

افشای هنری مظلومیت و رنج جانبازان ایرانی، رساندن پیام درد و رنج مردم و کودکان بی‌گناه غزه، شرکت در مراسم سالگرد بمباران فاجعه اتمی هیروشیما، جلسه با شهردار این شهر، بازدید از موزه صلح هیروشیما و دیدار با اندک بازماندگان ژاپنی این جنایت و نیز مصاحبه با جراید و تلویزیون ژاپن به عنوان نمایندگان هنری و مردمی ایران از دیگر برنامه‌های هنرمندان و جانبازان کشورمان در این سفر خواهد بود.

 

کد مطلب 2341583

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