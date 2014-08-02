به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره مردمی فیلم «صلح و دوستی ایرانیان در ژاپن» به دبیری پرویز پرستویی همزمان با سالگرد بمباران اتمی هیروشیما از تاریخ 13 تا 16 مرداد در این شهر و از تاریخ 17 تا 19 مرداد با همکاری سفارت ایران در شهر توکیو برگزار خواهد شد.

هفت فیلم برتر سینمایی و مستند ایرانی با موضوعات دفاع مقدس، صلح و دوستی و با زیرنویس ژاپنی در ایام سالگرد بمباران اتمی هیروشیما در بهترین سالن نمایش این شهر با نام «هاتکوزا» و همچنین شهر توکیو در معرض دید شرکت کنندگان صلح طلب این مراسم از سراسر جهان قرار خواهد گرفت.



این جشنواره به همت و دعوت خودجوش «تسویا» از صلح طلبان ژاپنی فعال در امر مداوای جانبازان ایران و با نمایش فیلم های «اتوبوس شب»، «شیار 143»، «گیلانه»، «تنهای تنهای تنها»، «خاطراتی برای تمام فصول»، «فرش باد» و «پاداش سکوت» با نقد و بررسی آثار در حضور تماشاچیان و کارگردانان و هنرمندانی همچون کیومرث پوراحمد، نرگس آبیار، کمال تبریزی، احسان عبدی پور و مرتضی رزاق کریمی برگزار می‌شود.

همچنین قرار است به همت موزه صلح تهران، 6 جانباز شیمیایی کشورمان که بارها به دلیل مصدومیت شیمیایی مجبور به پیوند قرنیه هر دو چشم شده اند و نیز کونیکو یامامورا مادر شهید محمد بابایی همراه این هیأت هنری و فرهنگی باشند.

افشای هنری مظلومیت و رنج جانبازان ایرانی، رساندن پیام درد و رنج مردم و کودکان بی‌گناه غزه، شرکت در مراسم سالگرد بمباران فاجعه اتمی هیروشیما، جلسه با شهردار این شهر، بازدید از موزه صلح هیروشیما و دیدار با اندک بازماندگان ژاپنی این جنایت و نیز مصاحبه با جراید و تلویزیون ژاپن به عنوان نمایندگان هنری و مردمی ایران از دیگر برنامه‌های هنرمندان و جانبازان کشورمان در این سفر خواهد بود.



