ورود 850 هزار نفر مسافر به همدان/ خبرنگاران رکن اصلی برای معرفی همدان به دنیا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ریحان سروش مقدم ظهر شنبه در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات و عکس استان همدان اظهار داشت: این نمایشگاه نشان دهنده فعالیت رسانه ای همدان از دوره قاجار بود که خط سیر همدان و خبرنگاران را در عرصه رسانه نشان می دهد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه آثار مختلفی از خبرنگاران استان همدان و مطبوعات و تیتر ها را به نمایش گذاشته است، عنوان داشت: در این نمایشگاه ها تیتر هایی در مورد گردشگری نیز وجود داشت که بسیار تاثیر گذار بود.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد نقش رسانه و خبرنگاران استان همدان در توسعه گردشگری و جذب گردشگر نیز اظهار داشت: خبرنگاران و رسانه های استان همدان استوانه های غیر قابل انکار و ارکانی برای بهبود و پیشرفت گردشگری استان همدان به شمار می روند.

سروش مقدم ابراز داشت: رسانه ها از ارکان قدرتمند در استان همدان هستند و اگر بتوان فضا را به نحو مطلوب سازماندهی و همگرایی مطلوبی در این فضا ایجاد شود و تبلیغات علمی و حساب شده در خارج از همدان و برای همدان انجام داد به طور قطع در گردشگری تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: هر چقدر هم که در حوزه گردشگری کار شود اما تبلیغات وجود نداشته باشد اثر گذاری آن کم است چراکه مخاطبین و گردشگران خارج از همدان قرار دارند و پیام باید به آنها برسد که این موضوع بر عهده خبرنگاران است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه سخنانش در مورد ورود گردشگران و مسافران در تعطیلات هفته گذشته و تعطیلات عید فطر به همدان گفت: بر اساس اعلام منابع مختلف مانند هتل داران و اصناف حضور مسافران در این چند روز بی نظیر بوده است.

سروش مقدم عنوان داشت: پیش بینی می شود که در تعطیلات عید فطر سال جاری 850 هزار نفر مسافر وارد همدان شده باشند.

وی بیان داشت: بر اساس آمار کنترل شده از اماکن گردشگری حضور گسترده مسافران در استان همدان بی نظیر بوده بطوریکه به عنوان مثال آرامگاه بوعلی در بالاترین پیک کاری میزبان 10 هزار نفر بوده اما در این چند روز در یک روز کاری 18 هزار نفر از آن بازدید کردند.

سروش مقدم گفت: این آمار نسبت به بالاترین بازدیدی که تا به حال وجود داشته دو برابر شده است و نسبت به شرایط معمول میزان بازدید ها از آرامگاه بوعلی 500 برابر شده است.