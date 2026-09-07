به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی صبح دوشنبه در آیین افتتاح دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان در سنندج، با تأکید بر جایگاه کتاب در رشد فرهنگی و تمدنی جوامع اظهار کرد: کتاب از قدیمیترین و مهمترین ابزارهای انتقال علم، دانش و فرهنگ میان نسلهای مختلف بوده و بخش قابل توجهی از پیشرفتهای علمی و فرهنگی بشر در سایه کتاب و مطالعه شکل گرفته است.
وی افزود: با وجود گسترش ابزارهای ارتباطی جدید، کتاب همچنان یکی از منابع مهم برای کسب آگاهی، دانش و دانایی محسوب میشود، اما متأسفانه در سالهای اخیر جایگاه کتاب در سبد خانوار کمرنگ شده و در برخی خانوادهها حتی از این سبد حذف شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: بخشی از این خلأ به گسترش فضای مجازی بازمیگردد، در حالی که بسیاری از خانوادهها و کاربران هنوز شیوه صحیح استفاده از این فضا را به خوبی نمیدانند و همین مسئله زمینهساز بروز آسیبها و چالشهای مختلف شده است.
وی با اشاره به تأثیر مطالعه بر تحکیم بنیان خانواده گفت: فاصله گرفتن از کتاب و آموزههای دینی میتواند زمینه را برای تأثیرگذاری نادرست فضای مجازی فراهم کند و در چنین شرایطی برخی مسائل به صورت وارونه به مخاطب ارائه میشود.
دریایی تصریح کرد: مطالعه کتاب و توجه به آموزههای دینی میتواند سطح فهم و دانایی اعضای خانواده را افزایش دهد و به کاهش اختلافات و تقویت روابط خانوادگی کمک کند؛ این موضوع در حوزه تربیت نسل جوان نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی فضای مجازی را در کنار فرصتهای موجود، تهدیدی برای جوانان و خانوادهها دانست و گفت: امیدواریم برگزاری نمایشگاه کتاب بتواند فرصتی برای بازگشت جامعه به مسیر رشد فرهنگی و تمدنی باشد و کتاب دوباره به عنوان یک کالای ارزشمند و اثرگذار جایگاه واقعی خود را در خانوادهها پیدا کند.
حضور ۳۰۰ ناشر در نمایشگاه کتاب کردستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در ادامه به ویژگیهای دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با حضور حدود ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور و اقلیم کردستان عراق برپا شده و در آن ۲۰ هزار عنوان کتاب در قالب ۹۰ هزار جلد در معرض دید و انتخاب علاقهمندان قرار گرفته است.
وی افزود: نمایشگاه علاوه بر عرضه کتاب، ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان را نیز معرفی میکند و در بخش جنبی آن، کارگاهها و ورکشاپهای متنوعی در ساعات بعدازظهر برگزار خواهد شد.
دریایی خاطرنشان کرد: پنلهای تخصصی و علمی نیز با میزبانی دانشگاههای استان کردستان در حاشیه نمایشگاه برگزار میشود که میتواند زمینه گفتوگو و تبادل نظر میان فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و علاقهمندان حوزه کتاب را فراهم کند.
یاد شهدا در نمایشگاه کتاب کردستان
وی همچنین به پیشبینی بخشهایی با محوریت شهدا در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: غرفه امام شهید به عنوان حکمران کتابخوان و همچنین غرفه ۵۵۳۶ شهید کردستان از بخشهای ویژه دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب استان هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه اهالی فرهنگ و هنر خود را مدیون شهدا میدانند، افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون خون پاک شهداست و توجه به فرهنگ ایثار و شهادت در کنار فعالیتهای فرهنگی و هنری باید مورد توجه قرار گیرد.
دریایی در پایان گفت: غرفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین کتابخانههای عمومی استان کردستان نیز با هدف کمک به غنای محتوایی و فرهنگی این رویداد در نمایشگاه حضور دارند.
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