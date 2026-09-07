جهش ۱۴ درصدی شاخص کیفیت آب شرب روستاهای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: کیفیت و سلامت آب شرب یکی از مهمترین شاخصهای سلامت عمومی است و پایش مستمر فرآیند گندزدایی، بهویژه در مناطق روستایی، نقش مهمی در تأمین آب سالم برای جمعیت دارد.
وی از بهبود شاخصهای کیفیت آب شرب در روستاهای استان خبر داد و گفت: اقدامات عملیاتی آبفای استان در حوزه گندزدایی، به بهبود قابل توجه شاخص مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده منجر شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با استناد به گزارشهای دانشگاه علوم پزشکی افزود: بر اساس آخرین گزارشها، شاخص مطلوبیت کلر در بخش روستایی استان به ۶۶.۶ رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به جایگاه استان در این شاخص تصریح کرد: از نظر میزان افزایش شاخص مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده، استان رتبه نخست کشور را به دست آورده است.
رضایی این رشد را حاصل استمرار فرآیندهای پایش و کنترل کیفیت آب عنوان کرد و ادامه داد: این ارقام نشاندهنده پایداری فرآیندهای پایش و کنترل کیفیت در منابع تأمین، مخازن و شبکههای توزیع آب است.
وی تأکید کرد: هدف آبفای استان تنها افزایش مقطعی شاخصها نیست، بلکه تثبیت این وضعیت در سطوح بالاتر و ارتقای مستمر کیفیت آب شرب در مناطق روستایی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: اطمینان از سلامت میکروبی آب شرب در تمامی نقاط استان باید به یک برنامه مدون، پایدار و رو به جلو تبدیل شود و اقدامات لازم برای استمرار این روند در دستور کار قرار دارد.
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