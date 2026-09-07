عملیات اطلاعاتی پلیس قرچک؛ یک قاچاقچی مواد مخدر در مخفیگاهش غافلگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور، فرمانده انتظامی قرچک، صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با بهره گیری از روش های اطلاعاتی و نظارت میدانی، موفق به شناسایی فردی شده اند که در توزیع مواد مخدر فعالیت داشته است.

به گفته وی، پس از تکمیل اطلاعات و اخذ مجوز قضائی، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شده و او را بازداشت کرده اند، در بازرسی از این محل، ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی قرچک تأکید کرد: این دستگیری در چارچوب طرح های مقابله با قاچاق و برخورد با سوداگران مرگ اجرا شده و روند قضائی پرونده ادامه دارد.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره هویت متهم یا احتمال ارتباط او با شبکه های بزرگتر قاچاق منتشر نشده است، اما پلیس می گوید که تحقیق برای شناسایی سایر عوامل احتمالی در دستور کار قرار دارد.