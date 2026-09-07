یک کشته و ۵ مصدوم به دنبال برخورد مرگبار در محور نیشابور_سبزوار

به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل اسدی اظهار کرد: به دنبال تماس شهروندان در اولین ساعات بامداد روز دوشنبه ۱۶ شهریور ماه با سامانه ۱۲۵، مبنی بر برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک خودرو پژو پارس در محور نیشابور_سبزوار (حوالی سه راه حسن آباد) نجاتگران ایستگاه شهید صدیقی به محل اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور افزود: نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل راننده پژو پارس که بر اثر شدت جراحات فوت کرده بود را به وسیله ابزار مخصوص از داخل خودرو بیرون آورده و تحویل ماموران اورژانس پیش بیمارستانی کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران سازمان آتش نشانی ضمن جداسازی باتری خودرو و انجام عملیات احتیاط حریق، محل حادثه را ایمن سازی کردند.

اسدی تشریح کرد: در این حادثه ۵ نفر دیگر نیز مجروح شدند که به مراکز درمانی اعزام شدند.