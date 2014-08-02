به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، محمود فکری درباره عملکرد تیم فوتبال استقلال برابر راه‌آهن در هفته نخست لیگ برتر گفت: با توجه به اینکه این دیدار اولین بازی لیگ برتر برای دو تیم بود بازی خوبی انجام دادیم. هر چه از زمان بازی می‌گذشت شرایط تیم بهتر می‌شد چون در این هفته صحبت‌هایی در مورد حضور یا عدم حضور تیم راه‌آهن می‌شد، بازیکنان ما این تیم را تا حدودی در اوایل بازی دست کم گرفته بودند.

وی افزود: آنها فکر می‌کردند راه‌آهن نمی‌تواند برای استقلال مشکل‌ساز باشد و در نهایت همین مساله منجر به گل خوردن تیم ما شد. همچنین بعد از گل موقعیت‌های زیادی را خلق کردیم و بازی خوبی را انجام دادیم و در آخر پیروز میدان شدیم. خدا را شکر که توانستیم در اولین بازی سه امتیاز را کسب کنیم.

مربی تیم فوتبال استقلال درباره عملکرد بازیکنان و ملی‌پوشان این تیم ادامه داد: بازیکنان خوب بودند اما هنوز به شرایط آرمانی نرسیده‌اند. ملی‌پوشان بعد از جام جهانی تمرینات منظمی نداشتند و دیر به تیم اضافه شده‌اند اما با هماهنگی بین کل بازیکنان مطمئنا در هفته های آینده آماده‌تر خواهند شد.

فکری درباره بازی بعدی این تیم برابر استقلال خوزستان بیان کرد: در این دیدار بازیکنان باید خودشان باشند و تیم حریف را دست کم نگیرند. تیم استقلال خوزستان تیم خوب و با انگیزه‌ای است البته همه تیم‌های حاضر در لیگ برتر برابر استقلال انگیزه زیادی دارند. ما باید در همه بازی‌ها امتیاز کامل بگیریم با گل‌های بیشتر، چون در ادامه به امتیاز مناسب و تفاضل گل خوب نیاز داریم.



وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه استقلال چه زمانی به تیم ایده‌آل مد نظر کادر فنی خواهد رسید اظهار کرد: به طور طبیعی از هفته پنج، شش هفته به بعد تیم شکل واقعی خودش را خواهد گرفت. البته زمانی که مصدومان به تیم اضافه شوند شرایط بهتر خواهد شد.

مربی تیم فوتبال استقلال درباره اظهارات نکونام علیه سرمربی استقلال گفت: توصیه من به جوان‌ها این است که سعی کنیم حرمت بزرگان تیم را حفظ کنیم و بازیچه دست دیگران نشویم. اگر چنین مطالبی واقعا صحت دارد چرا همان زمان زده نشد. اگر احترامات حفظ شود هم برای خود افراد و هم برای فوتبال خوب است.