محسن بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات محمدزاده رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه باشگاه استقلال نمی‌تواند در مراجع قضایی علیه نکونام شکایت کند بیان کرد: در آیین نامه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم آمده است که اگر جرمی واقع بشود مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ولی اگر تنها تخلف باشد در آن صورت باید در کمیته انضباطی و اخلاق به آن رسیدگی شود.

وی در خصوص ادعای نکونام خاطرنشان کرد: حرفهای او مصداق بارز تخلف و جرم است. اما اینکه چرا بعد از چندین ماه به این فکر افتاده که چنین مسایلی را مطرح کند جالب توجه است. کمیته انضباطی فدراسیون یا همان کمیته اخلاق مسئول مبارزه با فساد است بنابراین چرا در آن زمان این مسایل را در این کمیته‌ها مطرح نکرده بود پس این خود یک تخلف است چرا که بر اساس ادعای خودش از یک تخلف آگاهی داشته اما آن را به اطلاع مسئولان مربوطه نرسانده است.

معاون حقوقی باشگاه استقلال در پاسخ به این سوال که آیا از شما برای حضور در جلسه کمیته اخلاق دعوت شده است بیان کرد: نه به ما چیزی ابلاغ نکرده ان و ممکن است که به حضور ما نیازی نباشد. با این حال ما نامه رسمی به کمیته اخلاق ارسال کردیم تا وارد این ماجرا شوند تا اگر هر فردی از مجموعه استقلال در هر سطحی مرتکب تخلف شده باشد با آن برخورد کنند در غیر این صورت باید با فردی که چنین ادعایی را مطرح کرده است برخورد صورت گیرد.

بزرگی درباره اینکه چه زمانی از نکونام شکایت خواهید کرد، گفت: ما کارها را تا فردا به سرانجام می‌رسانیم و از این بازیکن به طور رسمی شکایت می‌کنیم.