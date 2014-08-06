خورموج هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است/ مبلمان شهری خورموج تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه توسعه و تغییر مبلمان شهری یکی از مطالبات جدی مردم هر شهر است که مسئولان تلاش کرده‌اند تا این مطالبه را انجام دهند ولی برخی مشکلات از جمله کمبود اعتبار و تخصیص نخوردن اعتبارات باعث عدم تحقق آن شده است.

شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی با جمعیت بیش از 40 هزار نفر یکی از شهرهای قدیمی استان است که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته تغییری در مبلمان آن صورت نگرفته است.

توسعه فضای سبز، آسفالت کوچه ومعابر، احداث پارکهای محلی و غیره کارهایی بوده که در این شهرصورت گرفته ولی به دلیل ساخت و سازهای زیاد و جمعیتی که هر ساله رو به افزایش است نیاز به خدمات بیشتر در زمینه های مختلف دارد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نگاه ویژه‌ای به عمران شهری، شهرها شده به طوری که در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اعتبارات خوبی دیده شده که امیدواریم با تخصیص به موقع آنها شاهد توسعه و آبادی شهرها باشیم.

در دشتی نیز مسئولان این شهرستان در راستای نگاه دولت اهتمام جدی به توسعه و عمران شهرهای بادوله، خورموج، کاکی و شنبه داشته و در جلسات مختلف و نشست‌های متعدد با شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرها به این مطلب تاکید کرده است.

قطعا تعامل و همکاری شهردار و اعضای شورای اسلامی هر شهر نقش بسزایی در توسعه و پایداری آن شهر دارد و در شهر خورموج نیز کارهای خوبی در سطح شهر صورت گرفته که خوشحالی مردم به همراه داشته و از طرفی مردم این شهر نیز خواستار افزایش این خدمات هستند.

خورموج هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است

یکی از شهروندان خورموجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهر یکی از شهرهای قدیمی است و در صورتی که از نظر مبلمان شهری هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

وی افزود: توسعه مبلمان شهری یکی از خواسته‌های هر شهروندی است و ما نیز انتظار داریم که مسئولان از همه توان و ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنند.

تغییر مبلمان شهری یکی از مطالبات جدی مردم خورموج است

رئیس شورای اسلامی شهر خورموج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روزی که اعضای شورا کار خودشان را آغاز کردند تعهد دادند که در راستای توسعه عمران و آبادی شهر گام بردارند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

غلامحسین تیموری افزود: تغییر مبلمان شهری یکی از مطالبات جدی مردم این شهر بوده که تاکنون با حمایت‌های مسئولین شهرستان، شهردار توانسته کارهای خوبی انجام دهد که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

وی تصریح کرد: در سال جاری اعتبار خوبی برای عمران شهری از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به خورموج اختصاص یافته است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را مرتفع کند.

105 پروژه، طرح و برنامه در شهر خورموج اجرا شد

شهردار خورموج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بدو ورود به این شهر مراجعات زیادی از سوی مردم در خصوص تغیر مبلمان شهری صورت گرفته و ما نیز با این رویکرد و پیگیری مطالبات مردم کار خودمان را آغاز کردیم.

احمد شیخیانی افزود: در این مدت کوتاه توانسته‌ایم با حمایت‌های فرماندار، امام جمعه و اعضای شورای شهر کارهای خوبی در سطح انجام دهیم و تغیرات خوبی از نظر مبلمان شهری ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مردم شهر خورموج لیاقت کارهای بیشتری دارند و ما نیز مصمم بر این موضوع هستیم.

شیخیانی تصریح کرد: در سال جاری اعتبار خوبی از سوی فرماندار برای عمران شهری به این شهرداری اختصاص داده شده که امیدواریم بتوانیم کارهای خوبی در سطح شهر انجام دهیم و گوشه‌ای از مشکلات شهر را حل کنیم.

وی بیان کرد: برای اینکه بتوانیم چهره شهر را از وضعیت فعلی خارج کنیم کارهای خوبی صورت گرفته به طوری که در شش ماهه دوم سال گذشته 105 پروژه، طرح و برنامه در شهر خورموج اجرا شده است.

شهردار خورموج ادامه داد: دست نیاز را به سوی همه مردم دراز می کنم و از هر پیشنهاد و انتقادی که بتواند در توسعه عمران و آبادی شهر موثر باشد حمایت می‌کنیم.

تخصیص 30 میلیارد ریال برای عمران شهری خورموج

فرماندار شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر خورموج از شهرهای بزرگ استان بوشهر است که از همه توان خود برای توسعه این شهر و جلب رضایت مردم استفاده می‌کنیم.

غلامرضا مهرجو اضافه کرد: در سال جاری نگاه ویژه ای به عمران شهری خورموج شده به طوری که از محل اعتبارات تملک و داراییها بالغ بر30 میلیارد ریال در کمیته برنامه ریزی به تصویب رسیده است.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به توسعه عمران و آبادی شهرها دارد و تاکنون نیز کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

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گزارش: قاسم بازیاری