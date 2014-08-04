4روانپزشک فوق تخصص کودک و نوجوان در شیراز چهار استان را پوشش می دهند

دکتر علی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمبود روانپزشک فوق متخصص کودک و نوجوان بحثی است که مربوط به همه کشور است، افزود: با توجه به اینکه متقاضیان این حیطه باید دوره تخصصی دو ساله ای را طی کنند، در سالها اخیر شاهد کاهش متقاضیان ورود به این رشته بوده ایم.

وی همچنین اعلام کرد: تقریبا نیم درصد کودکان فارس به بیماری اوتیسم مبتلا هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه مجموعه ای از خدمات به کودکان مبتلا به اوتیسم ارائه می شود، گفت: درمان این کودکان باید در راستای رفع شدن بیماری یا بهتر شدن علائم هدفگذاری شده و به آنها کمک شود که حداقل با مشکلات کم تری وارد جامعه شوند.

علوی افزود: کودکانی هستند که در نهایت توانایی ورود به جامعه را پیدا می کنند ولی برای بعضی دیگر این امر میسر نمی شود.

وی در اشاره به خدمات درمانی برای کودکان اوتیسم، بیان کرد: روان پزشک کودک و نوجوان از طریق درمان دارویی و مدیریت درمان غیردارویی سعی در بهبود حال کودکان اوتیسم دارند، گروه های کاردرمانی در این زمینه فعالیت می کنند و همچنین مراکز متعددی برای کمک به آنها وجود دارد که شاید همه آنها شامل همه خدمات لازم نباشند ولی موارد خوبی را به این کودکان ارائه می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این که فارس دچار کمبود در تیم های مددکاری ارائه دهنده خدمات به کودکان اوتیسم است، گفت: بیماری این کودکان به شکلی است که با گذراندن چند جلسه درمانی بهبود پیدا نخواهد کرد و این در حالی است که خیلی از خانواده ها به خاطر مسائل مختلف یا مشکلات اقتصادی قادر به ادامه درمان کودکان خود به خصوص در زمینه درمان های غیر دارویی نیستند، به همین علت افزایش تیم های مددکاری یک نیاز است.

علوی در پایان عنوان کرد: خوب است که به بیمه ها برای پوشش دادن خدمات غیردارویی این بیماری کمک هایی شود تا خانواده هایی که از نظر مالی در وضعیت خوبی قرار ندارند مشمول چنین بیمه هایی شوند و مجبور نشوند از درمان کودک خود دست بکشند.