اعتراض وزارت راه به بسته رکودی دولت/ معاون آخوندی: خواستار اصلاحات شدیم

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر در خصوص بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در بخش مسکن، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به صورت مکتوب نظرات خود را در مورد بسته به کارگروه مربوطه ارایه داده است.

وی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت، گفت: نتیجه پیشنهاد ما تقاضای توجه ویژه به نقش مسکن به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی بوده که در این باره طرح‌هایی هم به دولت ارایه شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این رابطه اقدامات متعددی مطرح شده است که از جمله مهمترین آنها، اجازه ایجاد صندوق‌های پس انداز مسکن برای زوج‌های فاقد خانه است.

مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی با تمامی جزئیات بسته در مورد بخش مسکن موافق است؟ گفت: خواستار اصلاحاتی در بسته شده‌ایم تا بخش مسکن از رکود خارج شود.

به گزارش مهر، گفته می‌شود برخی وزارتخانه‌ها انتقادات و اعتراضاتی به محتوایات بسته خروج از رکود که توسط تیم اقتصادی دولت تهیه شده است، وارد کرده‌اند.

در همین حال، لایحه "سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود" در جلسه فوق العاده اخیر هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تصویب شد.



این لایحه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مهم‌ترین راهکارها در خصوص مشکلات احصاء شده بخش‌های تولیدی کشور براساس دیدگاه فعالان بخش خصوصی، صاحبنظران اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، تنظیم شده است.

ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تقویت ابزارهای تشویقی برای توسعه صادرات، تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اصلاح برخی مقررات مخل کسب و کار در صنعت حمل و نقل و نیز تقویت فرآیند توسعه طرح‌های عمرانی دارای اولویت، تقویت بخش‌های خدماتی و از جمله گردشگری و صنایع دستی، از اهداف این مصوبه است.

هیأت وزیران در ادامه این جلسه، بخش پایانی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را که به منظور پیشگیری از تکرار برخی از احکام قوانین بودجه و برنامه از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهوری ارایه شده بود، مورد بررسی قرار داد و به تصویب رساند.