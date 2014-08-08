به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه جمعه پس از تساوی تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مجموع بازی تماشاگر پسندی نبود و از آن لذت نبردند؛ هر دو تیم در فاز دفاعی خوب عمل کردند و دو تیم تک موقعیت‌هایی داشتند که از آنها استفاده نکردند.

وی با اشاره به عملکرد تیمش در این بازی افزود: بازی صفر بر صفر جذاب نیست و ما با توجه به تغییرات صورت گرفته، به زمان بسیاری داشتیم که کار کنیم اما هنوز به آن مرحله که دوست داریم، نرسیده‌ایم و با این جوان‌ها خیلی کار داریم.

سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: در این مسابقات سنگینی مثل این بازی‌ها، موقعیت‌های زیادی نداریم و باید از تک موقعیت‌ها استفاده کنیم و چند موقعیت هم داشتیم اما همه دیدند که در این بازی تعویض‌های ما هجومی بود و می‌خواستیم از بازی 3 امتیاز کسب کنیم.

وی ادامه داد: تراکتور تیم قدرتمندی است و گذشتن از خط دفاعی این تیم دشوار بود اما دوست داشتیم که سه امتیاز بازی را به دست آوریم.

گل‌محمدی پیرامون داوری بازی اظهار داشت: به هر حال فشار بازی روی نیمکت زیاد است و بعضی مواقع داد و بیداد می‌کنیم و دلیل بر بد بودن داوری نیست؛ واحدی خوب قضاوت کرد اما من در صحنه دقیقه 90 احساس کردم که خطا در محوطه 18 قدم انجام شود.

وی پیرامون بازی هفته آینده‌ تیمش مقابل پرسپولیس تهران افزود: شرایط دو تیم مثل هم است و آنها هم مثل ما از این بازی یک امتیاز گرفته‌اند؛ بازی با پرسپولیس برای همه تیم‌ها سخت است و امیدوارم در هفته پیش‌رو پیشرفت داشته باشیم و خیلی کار داریم.

سرمربی ذوب‌آهن اصفهان در پایان گفت: هنوز به شرایط خوب خود نرسیده‌ایم و مصدومانی ما تازه کار خود را شروع کرده‌‌اند. حداقل 5 تا 6 هفته وقت لازم است که به شرایط مناسب خود برسیم اما امیدوارم که در این بازی را به پیروزی برسیم.