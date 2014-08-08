رونمایی از گاندو در فولادشهر/ خلعتبری و بصیرت در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گاندو که نوعی تمساح پوزه کوتاه بوده و نسل آن در معرض انقراض قرار دارد، به عنوان نماد تیم خود انتخاب کرد. قرار بود که نماد عروسکی باشگاه ذوب‌آهن در نخستین بازی خانگی تیم فوتبال این باشگاه در دومین هفته از رقابت‌های لیگ برتر رونمایی شود و امروز این اتفاق صورت گرفت.

این نماد که تمساح سبز است، نمادی از مقاومت، سرسختی و جنگندگی است که برگرفته از تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو) می‌باشد كه از گونه‌های در معرض خطر خزندگان است. باشگاه ذوب‌آهن در راستای رسالت خود در حمایت از محیط زیست، برای حمایت از اینگونه جانوری اقدام به ساخت نماد عروسکی خود با شکل تمساح کرد.

گاندو امروز پیش از آغاز مسابقه تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه رونمایی شده و عروسک آن با تماشاگران ذوب‌آهن خوش و بش کرد.

دیگر حواشی این بازی به شرح زیر است:

* بازیکنان ذوب‌آهن پیش از آغاز مسابقه هفته خبرنگار را گرامی داشتند و بازیکنان تراکتورسازی نیز بنری برای گرامیداشت یاد شهید خرازی و شهید باکری در دست داشتند.

* محمدرضا خلعتبری، مهاجم تیم سپاهان که سابقه بازی در ترکیب ذوب‌آهن دارد در کنار مجید بصیرت در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشت.

* حضور بازیکنان جدید در ترکیب اصلی تیم ذوب‌آهن قابل توجه بود و محمدباقر صادقی، مسعود حسن‌زاده و اسماعیل فرهادی که در بازی گذشته در ترکیب این تیم حضور نداشتند امروز از ابتدا بازی کردند و محسن مسلمان نیز از آغاز در ترکیب تیم حضور داشت.

* تماشاگران ذوب‌آهن استقبال نسبتاً بهتری از این بازی به نسبت فصل گذشته به عمل آورده بودند و نزدیک به 2 هزار تماشاگر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشتند.

* پیش از آغاز مسابقه یک دقیقه سکوت به خاطر جنایات اسرائیل در غزه اعلام شد و دو تیم نسبت به شهدای غزه ادای احترام کردند.