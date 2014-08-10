به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پیش از ظهر امروز یکشنبه به تمرین پرداخت. بازیکنان این تیم با حضور در سالن گوانگژوی آکادمی ملی المپیک تمرین بدنسازی را برگزار کردند که حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* کرار جاسم، خسرو حیدری، هاشم بیگ زاده، پژمان نوری غایبان این تمرین بودند. عمران زاده و صادقی هم که از قبل در فهرست غایبان چند هفته ای آبی ها قرار داشتند.

* از بین اعضای کادر فنی استقلال نیز محمود فکری و میرشاد ماجدی سرپرست این تیم غیبت داشتند تا امیر قلعه نویی به طور مستقیم بر تمرینان نظارت داشته باشد.

* همزمان با تمرین استقلال تیم ملی جودوی ایران هم که خود را برای بازیهای آسیایی اینچئون آماده می کند با حضور در سالن به تمرین پرداخت.

* امید ابراهیمی که روز گذشته تنها به دویدن دور زمین شماره دو آزادی اکتفا کرده بود امروز با حضور در سالن به تمرین پرداخت.

* امیر قلعه نویی سرمربی تیم استقلال و بازیکنان این تیم با شنیدن خبر سقوط هواپیما به اظهار تاسف پرداختند. بازیکنان این تیم برای سفر به اصفهان ابراز نگرانی کردند و از مسئولان تیم خواستند با اتوبوس به این سفر بروند.

* استقلالی ها در این تمرین ابتدا به مدت 15 دقیقه در سالن دویدند و سپس 45 دقیقه زیر نظر اعضای کادر فنی تمرین بدنسازی را انجام دادند.

* کادر فنی استقلال تمرین بعد از ظهر را تعطیل کرد.