از استقلال راضی نیستم/ هیات مدیره پرسپولیس اجازه دهد رحیمی کارش را بکند

بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار جمعه شب این تیم مقابل استقلال صنعتی خوزستان خاطرنشان کرد: بازی های ابتدای فصل همواره شرایط خاص خود را دارند و هماهنگی کمتری در بین بازیکنان وجود دارد. به نظرم دیروز تیم صنعتی خوزستان خوب کار کرد و آن انتظاری که ما از تیم خود داشتیم برآورده نشد، شاید اگر آن پنالتی گل می شد وضعیت تغییر پیدا می کرد.

وی افزود: ما باید منسجم تر و هماهنگ تر کار کنیم. شاید در کل به خاطر بردی که کسب کردیم راضی باشم ولی انتظارم از استقلال خیلی بیشتر است چرا که ما بازیکن های شاخصی در تیم داریم. اگرچه دو سه بازیکن تیم مصدوم بودند و اگر به ترکیب برگردند وضعیت بهتری خواهیم داشت، با این حال ما با همین ستاره‌ها باید خیلی بهتر کار کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص ناهماهنگی بین بازیکنان تیم گفت: به طور معمول در ابتدای فصل این شرایط برای همه تیم ها وجود دارد و هم آنها با یکدیگر ناهماهنگ هستند و هم از نظر بدنی در شرایط ایده آلی به سر نمی برند و باید چندین بازی صبر کرد. من امیدوارم در بازی آینده بتوانیم آن فوتبالی که هواداران انتظار دارند را به اجرا بگذاریم.

وی با اشاره به بازی استقلال مقابل سپاهان تصریح کرد: بازی بسیار سختی برای ما خواهد بود. البته زیاد تفاوتی نمی‌کند چرا که در لیگ برتر همه دیدارها دشوار است. ما روز گذشته هم اگر از موقعیت ها استفاده می کردیم به یک برد خوب دست پیدا می کردیم ضمن این که فروزان درخشش خوبی داشت. انتظار من از بازیکنان این است که هفته های آینده بهتر باشیم. متاسفانه در بازی های هفته دوم لیگ برتر گل های کمی رد و بدل شد در صورتی که باید تیم ها تهاجمی کار کنند و بازی ها پرگل باشد.

افشارزاده در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً از مبلغ قرارداد بازیکنان کم خواهید کرد، یادآور شد: از امروز این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم. قراردادهای ما طوری بود که کمی از سقف در نظر گرفته شده خارج شده و باید با بررسی های لازم مقداری از قراردادها را کم کنیم تا بتوانیم به آن سقفی که سازمان لیگ مدنظر قرار داده برسیم.

وی در خصوص شرایط متفاوت هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و مشکلاتی که برای سرخپوشان پایتخت ایجاد شده است بیان کرد: خوشبختانه حاشیه ای برای استقلال وجود ندارد و همه اعضای هیات مدیره به طور مرتب در جلسات روزهای یکشنبه حاضر می‌شوند. انشاء الله که مشکل پرسپولیس هم حل شود. اگر هیات مدیره می‌خواهد موفق عمل کند باید با رحیمی هماهنگ باشند چرا که ایشان سال های زیادی در سطح بالای مدیریت از جمله ریاست فدراسیون و مدیرکل فعال بوده و دارای تجربیات گرانبهایی است.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص این که گفته می‌شود رحیمی تصمیم به جدایی از پرسپولیس دارد تاکید کرد: من فکر نمی کنم تصمیم رحیمی به رفتن باشد و قصدش کار کردن در پرسپولیس است. هیات مدیره پرسپولیس باید با رحیمی هماهنگ باشد و اجازه بدهد ایشان در آرامش کار خود را انجام بدهد. مدیریت رحیمی به گونه ای است که برای همه قابل احترام بوده و کمتر مدیری در ورزش کشور با سوابق ایشان وجود دارد بنابراین باید اجازه داد تا این مدیر کار خود را با اصولی که مد نظر قرار دارد به پیش ببرد.

وی در خصوص پاداش برد بازی روز جمعه بیان کرد: ما پاداش بازی قبل را به تناوب بین 250 تا 500 هزار تومان بین بازیکنان تقسیم کردیم ولی پاداش این بازی هنوز پرداخت نشده و در فرصت بعدی آن را تقدیم بازیکنان خواهیم کرد.